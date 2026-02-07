BBB 26: quem virou alvo? Confira todas as indicações do Duelo de Risco

BBB 26: veja com quem os participantes querem ir para o Paredão (gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08h22.
Antes da Festa na casa mais vigiada do Brasil, na noite de sexta-feira, 6, os participantes do BBB 26 deram início à dinâmica Duelo de Risco, que será concluída neste sábado, 7, com a definição de nomes no Paredão. A atividade começou com um “pocket Sincerão”, em que brothers e sisters precisaram revelar quem gostariam de enfrentar na berlinda.
Ao explicar a dinâmica ao público, Tadeu Schmidt detalhou o funcionamento do jogo. “Bora fazer o nosso pocket Sincerão. Já é o início da dinâmica que termina amanhã com gente no Paredão. É o Duelo de Risco!”, disse o apresentador. Segundo ele, todos responderam à pergunta “Quem você gostaria de enfrentar no Paredão?”, e uma pessoa será sorteada para duelar com o adversário indicado.
O duelo pode resultar em três cenários distintos: os dois participantes irem ao Paredão, apenas um deles ser emparedado enquanto o outro conquista imunidade, ou uma terceira pessoa acabar indicada. “Tudo vai depender da decisão que cada uma delas vai tomar nesse duelo. Vai ser dramático!”, afirmou Tadeu.
Após a explicação, os competidores participaram da dinâmica na sala da casa. Ao escolher o adversário, cada um precisou usar um adjetivo para definir o oponente, com sugestões exibidas no telão. A ordem das escolhas foi definida mais cedo, por sorteio realizado por Jonas Sulzbach, líder da semana.
Alguns participantes apareceram como alvo de mais de uma escolha. Gabriela foi indicada por Maxiane, Solange Couto e Marcelo, sendo definida como “incoerente” e “chata”. Edilson também foi lembrado por Milena e Breno, que disseram não ver movimentação no jogo e o classificaram como “planta”.
Sarah Andrade e Babu Santana protagonizaram um confronto direto. Sarah escolheu Babu, chamando-o de “prepotente”, enquanto Babu indicou Sarah, usando o adjetivo “inútil”.
Leandro → indicou Alberto Cowboy
Justificativa: manipulador
Ana Paula Renault → indicou Sarah Andrade
Justificativa: incoerente
Milena → indicou Edilson
Justificativa: fraco
Chaiany → indicou Jordana
Justificativa: “Está de falsidade e contando história errada”
Samira → indicou Jordana
Justificativa: falsa
Maxiane → indicou Gabriela
Justificativa: incoerente
Sol Vega → indicou Juliano Floss
Justificativa: “Compra briga dos outros”
Sarah Andrade → indicou Babu Santana
Justificativa: prepotente
Solange Couto → indicou Gabriela
Justificativa: chata
Alberto Cowboy → indicou Leandro Boneco
Justificativa: perdido
Juliano Floss → indicou Alberto Cowboy
Justificativa: falso e manipulador
Gabriela → indicou Marciele
Justificativa: planta
Marciele → indicou Juliano Floss
Justificativa: folgado
Breno → indicou Edilson
Justificativa: “Não vejo movimentação, considero planta”
Marcelo → indicou Gabriela
Justificativa: chata
Edilson → indicou Milena
Justificativa: chata
Jordana → indicou Samira
Justificativa: falsa, hipócrita
Babu Santana → indicou Sarah Andrade
Justificativa: inútil
Na sequência da dinâmica, Jonas Sulzbach, líder da semana, sorteou nomes e tentou adivinhar quem os participantes gostariam de enfrentar no Paredão. Ao sortear Solange Couto, acertou ao dizer que a atriz escolheria Gabriela. Já ao sortear Milena e, depois, Samira, Jonas errou os palpites.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.