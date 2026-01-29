Pop

BBB 26: quem venceu a Prova do Líder hoje?

Maxiane foi a primeira mulher e integrante do Pipoca a vencer a Prova do Líder do BBB 26

BBB 26: Disputa foi concluída ao vivo e deu a vitória a Maxiane (Globo/ Fábio Rocha)

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 23h41.

Última atualização em 29 de janeiro de 2026 às 23h44.

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 29, e consagrou Maxiane como a nova Líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.

Primeira fase

A disputa teve duas etapas: primeiro um circuito eliminatório. Depois, os classificados Breno, Marcelo, Maxiane e Marciane disputaram uma fase final escolhendo celulares numerados.

  • Cada celular podia trazer uma mensagem positiva ou negativa. Quem encontrasse a positiva poderia eliminar outro participante da prova.

  • Apenas três celulares tinham mensagem positiva; o restante tinha mensagem negativa.

  • No fim, quem sobrasse venceria e se tornaria o Líder da semana.

Com a vitória, Maxiane terá a missão de indicar um participante ao paredão, além de cumprir outras funções estratégicas, como a divisão entre VIP e Xepa.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Maxiane;
  • Breno;
  • Marcelo;
  • Marciane;
  • Samira;
  • Sarah;
  • Jordana;
  • Solange Couto.

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Ana Paula Renault;
  • Sol Vega;
  • Jonas Sulzbach;
  • Leandro;
  • Paulo Augusto;
  • Brigido;
  • Chaiany;
  • Gabriela;
  • Babu Santana;
  • Alberto Cowboy;
  • Edilson;
  • Juliano Floss

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

