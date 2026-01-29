BBB 26: quem venceu a Prova do Líder hoje?

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 29, e consagrou Maxiane como a nova Líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.

Primeira fase

A disputa teve duas etapas: primeiro um circuito eliminatório. Depois, os classificados Breno, Marcelo, Maxiane e Marciane disputaram uma fase final escolhendo celulares numerados.

Cada celular podia trazer uma mensagem positiva ou negativa . Quem encontrasse a positiva poderia eliminar outro participante da prova .

Apenas três celulares tinham mensagem positiva ; o restante tinha mensagem negativa.

No fim, quem sobrasse venceria e se tornaria o Líder da semana.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Com a vitória, Maxiane terá a missão de indicar um participante ao paredão, além de cumprir outras funções estratégicas, como a divisão entre VIP e Xepa.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

Maxiane;

Breno;

Marcelo;

Marciane;

Samira;

Sarah;

Jordana;

Solange Couto.

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

Ana Paula Renault;

Sol Vega;

Jonas Sulzbach;

Leandro;

Paulo Augusto;

Brigido;

Chaiany;

Gabriela;

Babu Santana;

Alberto Cowboy;

Edilson;

Juliano Floss

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.