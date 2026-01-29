BBB 26: quem venceu a Prova do Líder hoje?

BBB 26: Disputa foi concluída ao vivo e deu a vitória a Maxiane (Globo/ Fábio Rocha)
A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 29, e consagrou Maxiane como a nova Líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.
A disputa teve duas etapas: primeiro um circuito eliminatório. Depois, os classificados Breno, Marcelo, Maxiane e Marciane disputaram uma fase final escolhendo celulares numerados.
Cada celular podia trazer uma mensagem positiva ou negativa. Quem encontrasse a positiva poderia eliminar outro participante da prova.
Apenas três celulares tinham mensagem positiva; o restante tinha mensagem negativa.
No fim, quem sobrasse venceria e se tornaria o Líder da semana.
Com a vitória, Maxiane terá a missão de indicar um participante ao paredão, além de cumprir outras funções estratégicas, como a divisão entre VIP e Xepa.
