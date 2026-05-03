Inteligência Artificial

Essa IA cria sites sozinha e está ganhando espaço nas empresas

Plataformas automatizam etapas de design e desenvolvimento, reduzem custos e aceleram a presença digital de negócios de diferentes portes

Plataformas com IA aceleram a criação de sites e reduzem etapas do desenvolvimento tradicional (Montagem com elementos Canva e Mercado Livre /Reprodução)

Plataformas com IA aceleram a criação de sites e reduzem etapas do desenvolvimento tradicional (Montagem com elementos Canva e Mercado Livre /Reprodução)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 3 de maio de 2026 às 05h05.

Criar um site já não depende exclusivamente de equipes técnicas ou longos prazos de desenvolvimento.

Com o avanço da inteligência artificial, plataformas passaram a automatizar etapas como estrutura, design e organização de conteúdo, permitindo que páginas sejam geradas a partir de poucos comandos.

O movimento tem chamado a atenção de empresas que buscam agilidade e redução de custos na criação de presença digital.

Como a criação automatizada funciona

Essas soluções utilizam IA para interpretar instruções básicas. como tipo de negócio, público-alvo e objetivo do site, e, a partir disso, montar automaticamente páginas completas.

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A ferramenta define layout, hierarquia de informações, cores e até textos iniciais, criando uma estrutura pronta para publicação.

Na prática, o processo substitui etapas que antes exigiam designers, desenvolvedores e redatores trabalhando de forma integrada. Com poucos ajustes, o usuário já consegue ter um site funcional no ar.

A principal mudança está na velocidade. Projetos que antes levavam semanas ou meses podem ser iniciados em poucas horas.

Isso facilita testes, lançamentos rápidos e ajustes frequentes, especialmente em áreas como marketing, produtos digitais e comunicação institucional.

Apesar do avanço, a criação automatizada ainda apresenta limitações. Personalizações mais complexas, integrações específicas e ajustes finos de experiência do usuário continuam exigindo intervenção humana.

Além disso, o conteúdo gerado automaticamente precisa de revisão para garantir precisão, alinhamento de marca e qualidade editorial.

Impacto no mercado de trabalho

A adoção dessas ferramentas não elimina a necessidade de profissionais, mas altera o tipo de atuação. Em vez de executar tarefas operacionais, designers e desenvolvedores passam a atuar de forma mais estratégica, focando em personalização, experiência do usuário e diferenciação.

Para profissionais de comunicação e marketing, entender como essas plataformas funcionam se torna uma habilidade relevante, já que permite maior autonomia na criação e gestão de projetos digitais.

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