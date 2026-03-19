BBB 26: quem se classificou para a final da Prova do Líder?

Três brothers vão disputar a etapa final da Prova do Líder durante o programa ao vivo

BBB 26: Milena, Jordana e Alberto disputam o posto mais alto do reality

Da Redação
Publicado em 19 de março de 2026 às 22h00.

A segunda parte da décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 26, realizada nesta quinta-feira, 19, já definiu os participantes que seguem na disputa pela liderança da semana. A dinâmica foi dividida em quatro etapas, com três fases classificatórias acontecendo durante a tarde e a decisão no programa ao vivo.

Primeira etapa

Na primeira parte, os confinados enfrentaram desafios individuais que exigiam desempenho e pontuação. Ao final, apenas os oito melhores colocados garantiram vaga na etapa decisiva, afunilando a competição dentro da casa.

Avançaram para a fase final Alberto e Jonas, ambos com 60 pontos, além de Milena, que marcou 59. Também seguem na disputa Ana Paula, Gabriela, Solange Couto, Marciele e Jordana.

Os oito competidores vão disputar uma segunda etapa, que vai definir novos classificados. A terceira e última etapa, que vai definir o Líder da semana, será disputada ao vivo, durante o programa.

Segunda etapa

Na segunda fase, os concorrentes enfrentaram um "jogo da memória" que classificaria os seis que conquistassem cinco pontos primeiros.

Os classificados para a terceira fase foram Alberto, Gabriela, Milena, Ana Paula, Jordana e Marciele.

Terceira etapa

Na terceira fase, os participantes foram desafiados a usar o sentido do tato. Uma caixa escondia três alimentos em seu interior, e cada um, na sua vez, precisava inserir as mãos pelas aberturas laterais para tocar e identificar o que estava ali dentro.

Depois disso, diante de um totem, eles tinham que selecionar três entre seis plaquinhas, de acordo com o que acreditavam ter encontrado na caixa. Na sequência, precisavam correr para apertar o botão.

Milena, Alberto e Jordana se classificaram para a final, que será ao vivo, durante o programa.

Desclassificados podem ir ao Paredão

Os piores da disputa foram Samira, Chaiany, Leandro e Juliano. Os quatro brothers participarão de uma dinâmica na próxima sexta-feira, 20, e um deles será emparedado.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Mais de Pop

BBB 26: Pedro tem alta de clínica psiquiátrica e dará primeira entrevista a Leo Dias

BBB 26: entenda por que Pedro quer processar a Globo em R$ 4,25 milhões

Chuck Norris é hospitalizado por emergência médica no Havaí, diz site

Guitarrista do AC/DC é hospitalizado na Argentina nesta quinta-feira

Mais na Exame

Esporte

França convoca Mbappé para amistoso contra o Brasil; veja lista

Brasil

Fernando Haddad anuncia pré-candidatura ao governo de São Paulo

Mundo

Israel suspenderá ataques contra instalações de gás do Irã a pedido de Trump no 20º dia da guerra

Um conteúdo Esfera Brasil

Aplicativo com botão de emergência pode ser aliado no combate à violência contra a mulher