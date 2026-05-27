Quem mais sofreu gols em uma única edição da Copa? Veja retrospecto

A história da Copa do Mundo FIFA também guarda campanhas que ficaram marcadas pelas goleadas sofridas. Ao longo das décadas, algumas seleções entraram para o lado negativo da estatística ao registrarem as defesas mais vazadas em uma única edição do torneio.

As seleções com os maiores saldos negativos em uma única edição

O recorde pertence à Coreia do Sul na Copa do Mundo FIFA de 1954. A seleção sofreu 16 gols em apenas dois jogos, média impressionante de oito gols por partida.

A campanha sul-coreana foi marcada por derrotas pesadas. A equipe perdeu por 9 a 0 para a Hungria e depois caiu por 7 a 0 diante da Turquia. O formato da competição naquela época tinha menos partidas, o que torna o número ainda mais extremo.

Logo atrás aparece o Haiti, que sofreu 14 gols na Copa do Mundo FIFA de 1974. Em três partidas, os haitianos enfrentaram adversários muito superiores tecnicamente e terminaram a campanha com uma das defesas mais vazadas da história dos Mundiais, com destaque para o 7x0 aplicado pela Polônia.

Com 13 gols sofridos, aparecem duas seleções: a Arábia Saudita na Copa do Mundo FIFA de 2002 e El Salvador na Copa do Mundo FIFA de 1982.

A campanha saudita ficou marcada principalmente pela goleada de 8 a 0 sofrida para a Alemanha logo na estreia. Já El Salvador protagonizou um dos jogos mais históricos do torneio ao perder por 10 a 1 para a Hungria, resultado que segue como a maior goleada da história das Copas do Mundo.

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho e será disputada até 19 de julho, em uma edição histórica realizada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e tornando esta a maior Copa do Mundo já organizada pela FIFA.