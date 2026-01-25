Pop

BBB 26: que horas começa o BBB? Hoje tem 'Paredão'

Programa desse domingo vai montar o segundo Paredão da temporada e não vai ter Prova Bate e Volta

BBB 26: Segundo Paredão da edição vai ser formado no programa de hoje (Globo/Paulo Belote/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 05h01.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Portanto, a edição desse domingo deve começar por volta das 22h45

Formação de Paredão

A edição desse domingo vai formar o segundo Paredão do programa. Na Mira do Líder estão [nome], [nome], [nome], [nome] e [nome].

Nessa semana, os emparedados não terão direito a prova Bate Volta.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

