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BBB 26: quem saiu do programa?

Alberto foi eliminado com 67,95% depois de enfrentar Leandro e Jordana no paredão

BBB 26: Após vencer quatro 'Provas do Líder', Alberto é eliminado do programa (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Após vencer quatro 'Provas do Líder', Alberto é eliminado do programa (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 15h36.

Última atualização em 29 de março de 2026 às 15h37.

O décimo primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido neste domingo, 29. O eliminado da vez foi Alberto Cowboy. Ele recebeu 67,95% dos votos, enquanto Leandro e Jordana que também disputavam o Paredão, receberam 28,74% e 3,31% respectivamente.

Paredão

O décimo primeiro Paredão do BBB 26 foi formado na sexta-feira, 27. A líder Ana Paula Renault indicou Alberto Cowboy direto ao Paredão. Jordana e Leandro foram os dois mais votados pela casa e também enfrentaram a berlinda.

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Quem já foi eliminado?

Além de Alberto, outros nove brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas. Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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