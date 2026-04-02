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BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder ontem?

Prova Geely teve início com uma dinâmica de sorte

BBB 26: Prova do Líder aconteceu na noite de quarta-feira (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Prova do Líder aconteceu na noite de quarta-feira (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de abril de 2026 às 05h46.

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 aconteceu na noite de quarta-feira e consagrou o novo Líder do programa.

Como foi a prova do líder?

A Prova Geely teve início com uma dinâmica de sorte. Cada participante escolhia um dos carros e um dos compartimentos em um tótem.

Em cada compartimento havia uma mensagem, que poderia ser positiva ou negativa. Se positiva, o participante tinha que ir até a bicicleta e pedalar a porcentagem descrita no cartão.

Se negativa, o brother perdia a vez. Vencia quem pedalasse até chegar ao 100% de bateria, ou 6 pontos.

A vencedora da prova foi Samira, que além da liderança, também ganhou um carro elétrico 0 km.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Samira
  • Ana Paula
  • Milena

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Juliano
  • Chaiany
  • Gabriela
  • Marciele
  • Jordana
  • Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

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