BBB 26: quem foi emparedado?

A semana no Big Brother Brasil 26 ganhou um novo elemento de tensão com a estreia do chamado “Triângulo de Risco”, uma dinâmica que já colocou quatro participantes em situação delicada antes mesmo da formação oficial do paredão.

Chaiany, Leandro Boneco, Samira e Juliano Floss foram os primeiros eliminados da Prova do Líder da última quinta-feira, 19, e, por isso, acabaram automaticamente selecionados para a disputa. Cada um deles precisava escolher uma urna e em uma delas contaria com um bracelete. Quem escolhesse essa caixa estaria provisoriamente no Paredão.

Quem foi emparedado?

Leandro Boneco escolheu a urna de número 2 e foi emparedado pela dinâmica, pela menos até o sábado, 21, quando terá uma chance de escapar da berlinda e emparedar outro brother.

#TriânguloDeRisco 🔺 Os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder, que foram Chaiany, Juliano, Leandro e Samira, tiveram que escolher uma caixa cada um. Boneco encontrou a pulseira e está no Paredão! 😱 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/WnQY2NHUCJ — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.