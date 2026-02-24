BBB 26: quem foi eliminado no paredão?

O quarto Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 10. A eliminada da vez foi a Pipoca Maxiane. Ela recebeu 63,21% dos votos, enquanto Milena e Chaiany, que também disputavam o Paredão, receberam 36,11% e 0,68% respectivamente.

Paredão

O sexto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Chaiany já estava no Paredão, por conta do Duelo de Risco, e foi puxou Maxiane para a berlinda. Alberto se salvou pela prova Bate e Volta.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Quem já foi eliminado?

Além de Maxiane, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade e Marcelo. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos do programa por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.