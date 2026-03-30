BBB 26: Jordana, Marciele e Solange Couto estão no paredão

O décimo segundo Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 29 de março. A Líder Ana Paula indicou Solange Couto. A casa votou em Jordana, que também foi ao Paredão. Milena, que atendeu o Big Fone durante a tarde, também teve uma indicação e mandou Marciele.

Somente Ana Paula estava imune.

Justificativa do Líder

A líder Ana Paula justificou o voto em Solange Couto devido às ofensas que a sister proferiu contra a líder durante uma conversa na manhã do mesmo dia.

Veja o momento:

Votos da casa

Jordana votou em Leandro;

votou em Juliano votou em Jordana;

votou em Solange votou em Gabriela;

votou em Marciele votou em Leandro;

votou em Leandro votou em Gabriela;

votou em Milena votou em Jordana;

votou em Chaiany votou em Jordana;

votou em Samira votou em Juliano;

votou em Gabriela votou em Juliano.

Jordana foi a mais votada pela casa, com três votos, e também foi emparedada.

Paredão

O décimo segundo Paredão da edição foi formado entre Jordana, Marciele e Solange Couto. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.