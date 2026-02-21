BBB 26: Que horas toca o Big Fone hoje?

O Big Fone vai tocar neste sábado, 21, durante o programa ao vivo do BBB 26, a partir das 22h25, logo após a novela Três Graças. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt ao detalhar a dinâmica da semana no reality da TV Globo.

Segundo o apresentador, a ligação faz parte da sequência de movimentações até a Formação do Paredão, marcada para domingo, 22.

Quem atender ao Big Fone terá que escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco. Do confronto, uma pessoa sai emparedada e a outra garante imunidade.

A semana inclui ainda Prova do Anjo, Sincerinho e outras dinâmicas que antecedem a definição da berlinda. A Prova do Anjo acontece também neste sábado.

“No sábado tem Prova do Anjo, e à noite, durante o programa ao vivo, o Big Fone vai tocar. Quem atender vai escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco. Desse duelo, uma pessoa vai sair emparedada, e outra vai sair imune”, explicou Tadeu Schmidt no programa.

Até a Formação do Paredão, no domingo, a expectativa é de que a dinâmica altere os rumos do jogo e redefina estratégias dentro da casa.

Big Fone já tocou seis vezes no BBB 26

Durante o primeiro mês do BBB 26, o Big Fone tocou seis vezes. As chamadas já garantiram imunidade, indicação direta ao Paredão e também ativaram dinâmicas inéditas no reality.

Que horas o Big Fone vai tocar hoje?

