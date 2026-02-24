BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Paredão

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Portanto, a edição dessa terça-feira deve começar por volta das 22h25.

Paredão

A edição dessa terça-feira vai eliminar o sexto participante do programa. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto Chaiany, por conta do Duelo de Risco, já estava no Paredão, enquanto Jordana ficou imunizada pela mesma dinâmica.

Pela casa, Alberto Cowboy foi colocado no Paredão com oito votos. Chaiany, com o contra-golpe, puxou Maxiane.

Alberto Cowboy, que na semana ganhou o poder de veto do Bate e Volta, escolheu tirar a chance de Chaiany de escapar da berlinda. Como resultado, Alberto Cowboy ficou fora do Paredão — pelo menos por enquanto.

Sendo assim, o trio de emparedados foi formado por Chaiany, Maxiane e Milena.

Veja como foi a formação do Paredão:

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.