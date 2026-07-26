As 5 competências que vão manter o profissional relevante na era da IA, segundo o líder do LinkedIn

A inteligência artificial deve transformar profundamente o mercado de trabalho nos próximos anos, mas ela não substituirá as habilidades que tornam um profissional verdadeiramente indispensável. Essa é a avaliação de Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para Brasil e América Latina, que participou do Clube CHRO São Paulo, evento promovido pela EXAME, no restaurante Dalva e Dito, em São Paulo.

Segundo o executivo, as empresas continuarão contratando pessoas, mas o perfil dos profissionais mais valorizados está mudando rapidamente.

"Vai ter perda de empregos. Algumas funções serão substituídas, principalmente as mais repetitivas e juniores. Mas a maior parte dos profissionais precisará se adaptar e desenvolver novas habilidades", afirmou.

Na visão de Beck, o conhecimento técnico continuará sendo importante, mas deixará de ser suficiente para garantir empregabilidade. O diferencial estará nas competências humanas, justamente aquelas que a inteligência artificial ainda não consegue reproduzir com eficiência.

As cinco competências do futuro

Inspirado no livro Open to Work, do CEO global do LinkedIn, Ryan Roslansky, Beck destaca 5 habilidades que ganharão ainda mais valor conforme a IA avança no ambiente corporativo.

1. Comunicação

Saber transmitir ideias com clareza nunca foi tão importante.

Para Beck, profissionais que conseguem explicar projetos, convencer pessoas, liderar reuniões e construir relacionamentos terão vantagem em um mercado onde tarefas operacionais serão cada vez mais automatizadas.

2. Criatividade

Se a inteligência artificial executa tarefas conhecidas, cabe aos profissionais criar novas soluções.

Pensar de maneira diferente, inovar e conectar ideias continuará sendo uma característica essencial para quem deseja crescer na carreira.

3. Curiosidade

A velocidade das mudanças exige aprendizado permanente.

Segundo Beck, profissionais curiosos aprendem novas ferramentas, acompanham tendências e conseguem se adaptar antes que suas funções se tornem obsoletas.

4. Coragem para aprender

O executivo afirma que uma das habilidades mais importantes será a disposição para experimentar.

Isso significa desaprender processos antigos, testar novas tecnologias e aceitar que a carreira será construída por ciclos constantes de atualização.

"Se você sabia fazer de um jeito, talvez amanhã tenha que fazer de outro. Essa capacidade de adaptação será cada vez mais importante", afirma.

5. Compaixão

Empatia e capacidade de compreender pessoas também entram na lista.

Para Beck, liderança, colaboração e gestão de equipes continuarão sendo atividades essencialmente humanas.

"As pessoas entram nas empresas pelas habilidades técnicas, mas muitas vezes saem pela falta de habilidades interpessoais", afirma.

Diploma deixa de ser protagonista

Outra mudança importante destacada pelo diretor do LinkedIn é a forma como as empresas estão recrutando.

Segundo ele, cresce o movimento conhecido como skills-first, no qual organizações passam a avaliar muito mais as competências demonstradas do que apenas o curso superior ou a universidade frequentada.

"O mercado está deixando de buscar apenas diplomas e passando a procurar competências específicas", afirma.

Na prática, isso amplia as oportunidades para profissionais que investem continuamente em cursos, certificações, experiências e desenvolvimento de novas habilidades.

A carreira passa a ser responsabilidade do profissional

Para Beck, a inteligência artificial não elimina a necessidade de desenvolvimento humano, ela acelera essa necessidade.

Cada profissional, segundo Beck, será cada vez mais responsável por construir sua própria trajetória, mantendo o aprendizado constante ao longo da vida.

"O dono da sua carreira é você. A empresa pode oferecer ferramentas, cursos e oportunidades, mas quem precisa desenvolver as habilidades e construir sua trajetória é o próprio profissional", afirma.