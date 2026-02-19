BBB 26: por que Babu Santana trocou de quarto?

O veterano Babu Santana decidiu deixar o Quarto Sonho da Eternidade no Big Brother Brasil 26.

O ator dividia o espaço com Juliano Floss, Chaiany, Ana Paula e Milena. Na madrugada desta quinta-feira, 19, ele levou as malas para outro cômodo da casa.

Segundo o brother, a decisão foi tomada para evitar conflitos.

O que motivou a mudança

Em conversa com Juliano e Chaiany, Babu explicou o motivo. “Eu quero estar num lugar onde eu tenha autonomia de limpar minhas coisas, arrumar minha cama sem ter que incomodar, sem ter que arrumar briga”, afirmou.

O ator relatou que suas roupas sujas estavam misturadas às limpas.

“Na hora de arrumar minhas coisas, minhas roupas sujas estavam juntas das minhas roupas limpas. Eu quero estar em um lugar que eu tenho autonomia para arrumar minhas coisas e arrumar minha cama sem incomodar e ter arrumar briga que não precisa. Sacou?”, disse.

Ele classificou a situação como uma “falta de respeito tremenda”.

“Não estou querendo bater palma para maluco, na moral. Ai para poder evitar briga, temos outro QG”, completou.

Reações na casa

Durante a Festa do Líder Jonas Sulzbach, Chaiany chegou a pedir para que ele reconsiderasse.

“Já fiz. Vou fumar um cigarro e vou dormir”, respondeu Babu.

A mudança também repercutiu entre os demais participantes. Milena soube da troca de quarto enquanto cumpria o desafio Barrado no Baile. Ao conversar com Samira, questionou se havia ocorrido alguma briga.

“Então muda para esse quarto”, respondeu a recreadora, ao saber que Babu havia retirado todas as roupas do antigo cômodo.

A atitude do ator passou a ser apontada dentro da casa como um possível sinal de desgaste entre aliados.