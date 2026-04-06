BBB 26: nova enquete aponta que disputa pode ficar acirrada no 13º Paredão

O 13º Paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado no início da madrugada desta segunda-feira, 6. Jordana, Marciele e Samira estão na berlinda.

O novo Líder Juliano Floss indicou Jornada. Pela votação da casa, Marciele e Samira ficaram empatadas e o Líder desempatou, votando em Marciele.

Entretanto, a indicada pelo Líder tinha direto ao Contragolpe e puxou Samira para o Paredão.

O que dizem as enquetes?

O segundo levantamento às 8h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta que Samira pode deixar a competição. Entretanto, em comparação com a enquete anterior, a sister caiu quase 2 pontos percentuais nas intenções de voto.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Jordana 36,16% x Marciele 7,75% x Samira 56,09%

Jordana 36,16% x Marciele 7,75% x Youtube: Jordana 25,74% x Marciele 5,04% x Samira 69,20%

Jordana 25,74% x Marciele 5,04% x Twitter: Jordana 38,14% x Marciele 2,73% x Samira 59,13%

Jordana 38,14% x Marciele 2,73% x Instagram: Jordana 37,11% x Marciele 2,72% x Samira 60,17%

Jordana 37,11% x Marciele 2,72% x Votos consolidados: Jordana 34,41% x Marciele 4,77% x Samira 60,81%

O levantamento já soma mais de 3 milhões de votos. Na enquete divulgada logo após a formação do Paredão, Samira estava com 61,94% nas intenções de votos. A queda equivale a 1,13 pontos percentuais.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.