Samira ou Jordana? Enquete mostra quem deve sair no paredão amanhã

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters será eliminada na terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 6 de abril de 2026 às 12h41.
Jordana, Marciele e Samira estão no 13º Paredão do Big Brother Brasil 2026, que foi formado no início da madrugada desta segunda-feira, 6.
O novo líder Juliano Floss indicou Jordana. Pela votação da casa, Marciele e Samira ficaram empatadas, e o Líder desempatou ao votar em Marciele.
Entretanto, a indicada pelo Líder tinha direito ao Contragolpe e puxou Samira para o Paredão.
O levantamento mais recente das 12h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta que Samira segue como a principal candidata à eliminação, com leve oscilação nas intenções de voto em relação às parciais anteriores.
O levantamento já soma mais de 4,5 milhões de votos. Na parcial anterior, Samira aparecia com 61,94%. A queda atual é de cerca de 1,35 ponto percentual.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.