Samira ou Jordana? Enquete mostra quem deve sair no paredão amanhã

Jordana, Marciele e Samira estão no 13º Paredão do Big Brother Brasil 2026, que foi formado no início da madrugada desta segunda-feira, 6.

O novo líder Juliano Floss indicou Jordana. Pela votação da casa, Marciele e Samira ficaram empatadas, e o Líder desempatou ao votar em Marciele.

Entretanto, a indicada pelo Líder tinha direito ao Contragolpe e puxou Samira para o Paredão.

O que dizem as enquetes?

O levantamento mais recente das 12h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta que Samira segue como a principal candidata à eliminação, com leve oscilação nas intenções de voto em relação às parciais anteriores.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Jordana 38,08% x Marciele 6,66% x Samira 55,26%

Jordana 38,08% x Marciele 6,66% x YouTube: Jordana 25,65% x Marciele 5,09% x Samira 69,25%

Jordana 25,65% x Marciele 5,09% x Twitter: Jordana 37,89% x Marciele 2,86% x Samira 59,25%

Jordana 37,89% x Marciele 2,86% x Instagram: Jordana 37,17% x Marciele 2,72% x Samira 60,11%

Jordana 37,17% x Marciele 2,72% x Votos consolidados (CPF): Jordana 33,57% x Marciele 3,56% x Samira 62,87%

Jordana 33,57% x Marciele 3,56% x Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 34,92% x Marciele 4,49% x Samira 60,59%

O levantamento já soma mais de 4,5 milhões de votos. Na parcial anterior, Samira aparecia com 61,94%. A queda atual é de cerca de 1,35 ponto percentual.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.