Petro questiona apuração e não reconhece vitória de De la Espriella na Colômbia

A apuração preliminar apontou vitória de De la Espriella, advogado e empresário
Repórter de ESG
Publicado em 21 de junho de 2026 às 20h52.
Última atualização em 21 de junho de 2026 às 20h54.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se recusou a reconhecer imediatamente a vitória do candidato de direita Abelardo De la Espriella nas eleições presidenciais e colocou em dúvida o resultado da disputa neste domingo, 21.
Em uma série de publicações nas redes sociais, Petro afirmou que ainda não é possível declarar um vencedor e alegou a existência de irregularidades na contagem dos votos.
“Ainda não se pode saber quem é o presidente e há muitas irregularidades”, escreveu o presidente colombiano.
A reação ocorre após a apuração preliminar indicar a vitória de De la Espriella sobre o senador de esquerda Iván Cepeda, apoiado por Petro, por uma diferença inferior a 250 mil votos.
Entre as supostas irregularidades citadas por Petro estão boletins eleitorais que, segundo ele, não teriam sido assinados pelos mesários responsáveis pelas seções de votação.
O presidente defendeu que esses votos sejam contestados durante o processo de revisão eleitoral.
“Obedeço aos juízes”, afirmou em outra publicação.
Na Colômbia, os resultados divulgados na noite da eleição são considerados preliminares. A validação oficial depende da revisão das atas eleitorais por juízes e autoridades responsáveis pela apuração, procedimento previsto para ocorrer nesta segunda-feira, 22.
Petro também mencionou uma suposta “ingerência estrangeira” no processo eleitoral, sem detalhar a acusação.
Em suas manifestações, o presidente afirmou que o país saiu das urnas profundamente dividido e defendeu a construção de um pacto político para evitar o agravamento das tensões.
“A Colômbia está dividida ao meio. Um acordo nacional é essencial se quisermos manter nossa pátria e a paz nos próximos anos”, escreveu.
A contestação do resultado ocorre em um cenário de forte polarização entre direita e esquerda na Colômbia.
A apuração preliminar apontou vitória de De la Espriella, advogado e empresário apoiado pelo presidente americano Donald Trump, sobre Iván Cepeda, um dos principais aliados de Petro.
Caso o resultado seja confirmado após a revisão oficial, De La Espriella assumirá a presidência em 7 de agosto, encerrando o ciclo do primeiro governo de esquerda da história recente do país.
As declarações de Petro adicionam um novo elemento de tensão ao processo eleitoral e podem ampliar o debate sobre a legitimidade do resultado até a conclusão da contagem oficial dos votos.