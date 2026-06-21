Petro questiona apuração e não reconhece vitória de De la Espriella na Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se recusou a reconhecer imediatamente a vitória do candidato de direita Abelardo De la Espriella nas eleições presidenciais e colocou em dúvida o resultado da disputa neste domingo, 21.

Em uma série de publicações nas redes sociais, Petro afirmou que ainda não é possível declarar um vencedor e alegou a existência de irregularidades na contagem dos votos.

“Ainda não se pode saber quem é o presidente e há muitas irregularidades”, escreveu o presidente colombiano.

A reação ocorre após a apuração preliminar indicar a vitória de De la Espriella sobre o senador de esquerda Iván Cepeda, apoiado por Petro, por uma diferença inferior a 250 mil votos.

Presidente pede impugnação de urnas

Entre as supostas irregularidades citadas por Petro estão boletins eleitorais que, segundo ele, não teriam sido assinados pelos mesários responsáveis pelas seções de votação.

O presidente defendeu que esses votos sejam contestados durante o processo de revisão eleitoral.

“Obedeço aos juízes”, afirmou em outra publicação.

Na Colômbia, os resultados divulgados na noite da eleição são considerados preliminares. A validação oficial depende da revisão das atas eleitorais por juízes e autoridades responsáveis pela apuração, procedimento previsto para ocorrer nesta segunda-feira, 22.

Acusações e apelo por acordo nacional

Petro também mencionou uma suposta “ingerência estrangeira” no processo eleitoral, sem detalhar a acusação.

Em suas manifestações, o presidente afirmou que o país saiu das urnas profundamente dividido e defendeu a construção de um pacto político para evitar o agravamento das tensões.

“A Colômbia está dividida ao meio. Um acordo nacional é essencial se quisermos manter nossa pátria e a paz nos próximos anos”, escreveu.

Disputa apertada amplia tensão política

A contestação do resultado ocorre em um cenário de forte polarização entre direita e esquerda na Colômbia.

A apuração preliminar apontou vitória de De la Espriella, advogado e empresário apoiado pelo presidente americano Donald Trump, sobre Iván Cepeda, um dos principais aliados de Petro.

Caso o resultado seja confirmado após a revisão oficial, De La Espriella assumirá a presidência em 7 de agosto, encerrando o ciclo do primeiro governo de esquerda da história recente do país.

As declarações de Petro adicionam um novo elemento de tensão ao processo eleitoral e podem ampliar o debate sobre a legitimidade do resultado até a conclusão da contagem oficial dos votos.