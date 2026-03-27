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BBB 26: líder Ana Paula define quem vai indicar ao Paredão

Sister já revelou quem pretende indicar caso não haja imunidade

BBB 26: estratégia da líder depende do resultado da Prova do Anjo desta sexta-feira, 27 (TV Globo/Reprodução)

BBB 26: estratégia da líder depende do resultado da Prova do Anjo desta sexta-feira, 27 (TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de março de 2026 às 15h24.

A liderança de Ana Paula no Big Brother Brasil 26 já começou movimentando o jogo e indicando os rumos do próximo Paredão. Em conversas com aliados no Quarto do Líder, na madrugada desta sexta-feira, 27, a sister deixou claro quem pretende colocar diretamente na berlinda.

O principal alvo da líder é Alberto Cowboy, apontado por ela como seu maior rival dentro da casa. A indicação é tratada como praticamente certa, desde que o participante não conquiste imunidade na Prova do Anjo.

Durante o papo com Juliano Floss, Samira e Milena, Ana Paula reforçou sua estratégia e mostrou convicção na escolha.

Outras possibilidades

Apesar disso, a líder já trabalha com cenários alternativos. Caso Cowboy esteja protegido, outros nomes entram no radar, como Jordana e Chaiany, que também são vistas como possíveis ameaças dentro do jogo.

“Ou a Jordana... mas você sabe que o jogo da Chaiany para mim é muito perigoso”, afirmou Ana Paula.

Mesmo diante de cenários adversos, a Líder indicou que mantém uma estratégia de risco. “Para mim, é arriscar, tudo ou nada”, declarou.

Como foi a prova?

Organizada em fases, a Prova Betano teve início com uma quebra-cabeça que classificou os três participantes que juntassem os quatro "B" na primeira fileira do tabuleiro.

Alberto, Ana Paula e Leandro disputaram a final da prova, que na primeira fase consistia em escolher números e somar os pontos que esses números exibiam. Já na segunda fase, os brothers tiveram que escolher números para multiplicar os valores que tinham alcançado na rodada anterior. Ana Paula venceu a última fase e se consagrou a líder da semana pela primeira vez.

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Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Ana Paula
  • Milena
  • Samira
  • Juliano

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Alberto
  • Jordana
  • Marciele
  • Chaiany
  • Gabriela
  • Solange
  • Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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