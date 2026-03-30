BBB 26: Jordana, Marciele ou Solange? Enquete revela quem deve sair no paredão

O Big Brother Brasil 2026 chega ao seu 12º paredão nesta terça-feira, 31, quando o público decide quem deixa a casa mais vigiada do país. Estão na berlinda Jordana, Marciele e Solange Couto.

A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena, após atender o Big Fone.

O que dizem as enquetes?

Levantamento mais recente do site Votalhada, atualizado com dados consolidados de diferentes plataformas, aponta um cenário de rejeição concentrada no 12º paredão.

Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto lidera com 85,48% das intenções de voto para sair. Marciele aparece na segunda posição, com 7,75%, seguida por Jordana, com 6,79%.

O volume total ultrapassa 1,2 milhão de votos, reforçando a consistência da tendência de eliminação.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Jordana 10,77% x Marciele 9,68% x Solange Couto 79,55%

Jordana 10,77% x Marciele 9,68% x Voto único (média): Jordana 5,09% x Marciele 6,93% x Solange Couto 88,02%

Jordana 5,09% x Marciele 6,93% x Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 6,79% x Marciele 7,75% x Solange Couto 85,48%

Os dados mostram alinhamento entre os diferentes formatos de votação, com Solange Couto liderando com folga tanto no voto único quanto no voto da torcida.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final.

A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.