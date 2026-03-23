BBB 26: como foi o 'Sincerão' dessa segunda-feira?

O Sincerão é uma das dinâmicas mais esperados pelo público e nessa segunda-feira, 23, voltou a provocar reações fortes dentro e fora da casa.

Veja como foi

Os participantes precisaram dizer quem era o participante mais chato para eles e o motivo dessa escolha.

Gabriela

A sister acha Jonas "chato de galocha" porque no começo eram aliados, mas que racharam depois de uma festa. O brother rebateu que sempre a achou chata e que ela é muito reativa quando algo a desagrada.

Jonas

O veterano considera Gabriela "chata" desde o começo do programa, mas que a instabilidade dela é preocupante para jogar junto. Ele a acusou de querer gravar VT porque dava risada após todas as brigas e que ela mudou após ele não dar o VIP para ela. A sister rebateu, dizendo que nunca mudou com ele, mas que a situação deles piorou após brigarem.

Juliano

Para o camarote, Jonas é chato pelo episódio de quando Milena teve crise de ansiedade e ele foi tirar sarro da situação. Jonas rebateu que não houve nenhuma crise de ansiedade por parte de Milena e que estavam o acusando de algo grave.

Leandro

Para ele, Cowboy é chato porque não consegue conviver com ele. O brother frisou que tudo o que Alberto faz é repetitivo, inclusive as brigas, os posicionamentos e as manipulações.

Alberto rebateu que Leandro não tem argumentos e não citou o que era, além disso, ressaltou que o pipoca abriu mão de metade do tempo porque não tinha o que falar.

Alberto

Para o líder, Ana Paula é chata porque sempre tem as mesmas atitudes, mesmas provocações e não tem argumentos ou narrativas interessantes. Ana Paula rebateu que nunca se contradisse na casa, e que apesar dele ser "comedor de cérebro", ela "com o juízo dele".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.