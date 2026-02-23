BBB 26: enquete tem reviravolta e mostra empate técnico entre sisters

A disputa do sexto Paredão do BBB 26 promete fortes emoções. Segundo o levantamento do Votalhada, uma das sisters aparece com mais porcentagem em todas as frentes, mas a diferença para quem está no segundo lugar não é grande.

O que dizem as pesquisas?

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 23, apontam a participante que deve sair na terça-feira, 24. No entanto, em uma das enquetes, há um empate técnico entre duas participantes.

Na média das enquetes do Votalhada, Maxiane lidera a rejeição com 55,85% dos votos. Milena aparece logo atrás, com 42,46%, enquanto Chaiany surge em posição mais confortável, com apenas 1,71%.

No X, antigo Twitter, a situação é ainda mais expressiva para Maxiane. A média aponta 68,17% dos votos pela eliminação da sister. Milena soma 27,1o%, e Chaiany fica com apenas 1,77%.

Já no YouTube, o resultado se mostra um pouco menos favorável para o segundo lugar. Maxiane também lidera, com média de 52,42%, seguida por Milena, que registra 42,68%. Chaiany aparece novamente em terceiro, com 5,04%.

No Instagram, Maxiane também lidera com folga, com média de 65,00%, seguida por Milena, que registra 33,27%. Chaiany aparece novamente em terceiro, com 1,73%.

Empate técnico

No apanhado de outros sites, Maxiane aparece com 51,99%, ligeiramente na frente de Milena, com 47,30%, o que é considerado um empate técnico, e Chaiany, com 0,77%.

Somando os dados das quatro frentes, Maxiane segue como o mais votado para sair. Ainda assim, o volume de votos e as diferenças entre plataformas indicam que o Paredão pode surpreender nas porcentagens finais.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.