BBB 26: enquete mostra disputa acirrada, mas jogo pode virar

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, e já movimenta as torcidas fora da casa. Levantamento consolidado do Votalhada indica que Jonas lidera a rejeição com 47,92%, seguido por Juliano, com 39,37%, enquanto Gabriela aparece distante, com 12,77%.

Os dados reúnem enquetes de diferentes plataformas e mostram um cenário dividido, com oscilações entre redes sociais, mas com vantagem consistente para Jonas na média geral.

Votos da casa

Jordana votou em Leandro ;

votou em ; Gabriela votou em Jonas ;

votou em ; Leandro votou em Jonas ;

votou em ; Leandro votou em Leandro ;

votou em ; Milena votou em Jonas ;

votou em ; Solange votou em Jonas ;

votou em ; Marciele votou em Leandro ;

votou em ; Juliano votou em Jonas ;

votou em ; Chaiany votou em Jonas ;

votou em ; Ana Paula votou em Jonas ;

votou em ; Samira votou em Jonas.

Jonas recebeu oito votos e foi emparedado pela casa. Ele puxou Gabriela para a berlinda.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.

Resultados consolidados

Sites (voto da torcida): Gabriela 9,08% x Jonas 30,31% x Juliano 60,61%

YouTube: Gabriela 14,35% x Jonas 35,70% x Juliano 50,15%

X (antigo Twitter): Gabriela 6,78% x Jonas 58,72% x Juliano 34,50%

x Juliano 34,50% Instagram: Gabriela 17,76% x Jonas 52,12% x Juliano 30,12%

x Juliano 30,12% Dados consolidados (média Votalhada): Gabriela 12,77% x Jonas 47,92% x Juliano 39,37%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.