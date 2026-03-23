BBB 26: enquete mostra disputa acirrada, mas jogo pode virar

Juliano Floss: brother está no Paredão (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 23 de março de 2026 às 07h20.
O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, e já movimenta as torcidas fora da casa. Levantamento consolidado do Votalhada indica que Jonas lidera a rejeição com 47,92%, seguido por Juliano, com 39,37%, enquanto Gabriela aparece distante, com 12,77%.
Os dados reúnem enquetes de diferentes plataformas e mostram um cenário dividido, com oscilações entre redes sociais, mas com vantagem consistente para Jonas na média geral.
Jonas recebeu oito votos e foi emparedado pela casa. Ele puxou Gabriela para a berlinda.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.