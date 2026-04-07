BBB 26: enquete atualizada mostra quem vai sair hoje no paredão

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters será eliminada nesta terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 7 de abril de 2026 às 12h28.
O 14º Paredão do Big Brother Brasil 2026 ganhou nova atualização na tarde desta terça-feira, 7, e os números mais recentes reforçam um cenário já encaminhado para a eliminação de hoje à noite. A disputa segue com ampla diferença entre as participantes.
Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão desde a madrugada de segunda-feira, 6. O líder Juliano Floss indicou Jordana.
Na votação da casa, Marciele e Samira empataram, e o desempate do líder colocou Marciele na berlinda. No Contragolpe, Jordana puxou Samira, formando o trio.
Levantamento das 12h desta terça-feira, 7, do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra Samira isolada na liderança das intenções de voto para sair.
Jordana aparece em segundo lugar, enquanto Marciele segue com baixa rejeição.
O levantamento já soma 7.017.919 votos.
Na parcial das 8h, Samira aparecia com 59,92%. Agora, registra 59,81%, uma leve oscilação de 0,11 ponto percentual para baixo, mantendo ampla liderança.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.