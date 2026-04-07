Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: enquete atualizada mostra quem vai sair hoje no paredão

Levantamento das 12h reforça liderança isolada na votação e indica eliminação praticamente definida nesta terça

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters será eliminada nesta terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters será eliminada nesta terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de abril de 2026 às 12h28.

Tudo sobreBBB
Saiba mais

O 14º Paredão do Big Brother Brasil 2026 ganhou nova atualização na tarde desta terça-feira, 7, e os números mais recentes reforçam um cenário já encaminhado para a eliminação de hoje à noite. A disputa segue com ampla diferença entre as participantes.

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão desde a madrugada de segunda-feira, 6. O líder Juliano Floss indicou Jordana.

Na votação da casa, Marciele e Samira empataram, e o desempate do líder colocou Marciele na berlinda. No Contragolpe, Jordana puxou Samira, formando o trio.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 12h desta terça-feira, 7, do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra Samira isolada na liderança das intenções de voto para sair.

Jordana aparece em segundo lugar, enquanto Marciele segue com baixa rejeição.

Quem deve sair do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Jordana 38,66% x Marciele 7,75% x Samira 53,60%
  • YouTube: Jordana 26,39% x Marciele 5,22% x Samira 68,40%
  • Twitter: Jordana 37,82% x Marciele 2,94% x Samira 59,25%
  • Instagram: Jordana 37,44% x Marciele 2,78% x Samira 59,78%
  • Votos consolidados (CPF): Jordana 33,88% x Marciele 3,64% x Samira 62,47%
  • Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 35,32% x Marciele 4,87% x Samira 59,81%

O levantamento já soma 7.017.919 votos.

Na parcial das 8h, Samira aparecia com 59,92%. Agora, registra 59,81%, uma leve oscilação de 0,11 ponto percentual para baixo, mantendo ampla liderança.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Ye barrado? Show do Kanye West no Reino Unido desperta polêmicas

BBB 26: Jordana, Leandro e Ana Paula protagonizam brigas após Sincerão

BBB 26: enquete mostra que eliminação está definida; veja quem deve sair hoje

'The Boys': o que muda dos quadrinhos para a série?

Mais na Exame

Pop

Ye barrado? Show do Kanye West no Reino Unido desperta polêmicas

Minhas Finanças

Como as redes sociais transformaram o BBB em uma 'BBBolsa de Valores'

Esporte

Endrick, Arda Güler e mais: quem será a revelação da Copa do Mundo?

Mundo

Iranianos formam corrente humana em usina após ameaças de Trump