BBB 26: enquete atualizada mostra quem vai sair hoje no paredão

O 14º Paredão do Big Brother Brasil 2026 ganhou nova atualização na tarde desta terça-feira, 7, e os números mais recentes reforçam um cenário já encaminhado para a eliminação de hoje à noite. A disputa segue com ampla diferença entre as participantes.

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão desde a madrugada de segunda-feira, 6. O líder Juliano Floss indicou Jordana.

Na votação da casa, Marciele e Samira empataram, e o desempate do líder colocou Marciele na berlinda. No Contragolpe, Jordana puxou Samira, formando o trio.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 12h desta terça-feira, 7, do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra Samira isolada na liderança das intenções de voto para sair.

Jordana aparece em segundo lugar, enquanto Marciele segue com baixa rejeição.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites (voto da torcida) : Jordana 38,66% x Marciele 7,75% x Samira 53,60%

: Jordana 38,66% x Marciele 7,75% x Samira 53,60% YouTube : Jordana 26,39% x Marciele 5,22% x Samira 68,40%

: Jordana 26,39% x Marciele 5,22% x Samira 68,40% Twitter : Jordana 37,82% x Marciele 2,94% x Samira 59,25%

: Jordana 37,82% x Marciele 2,94% x Samira 59,25% Instagram : Jordana 37,44% x Marciele 2,78% x Samira 59,78%

: Jordana 37,44% x Marciele 2,78% x Samira 59,78% Votos consolidados (CPF) : Jordana 33,88% x Marciele 3,64% x Samira 62,47%

: Jordana 33,88% x Marciele 3,64% x Samira 62,47% Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 35,32% x Marciele 4,87% x Samira 59,81%

O levantamento já soma 7.017.919 votos.

Na parcial das 8h, Samira aparecia com 59,92%. Agora, registra 59,81%, uma leve oscilação de 0,11 ponto percentual para baixo, mantendo ampla liderança.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.