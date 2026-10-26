Sharon Osbourne diz que visita túmulo de Ozzy todos os dias: 'Você nunca supera completamente'

RESUMO ＋ Quinze meses após a morte de Ozzy Osbourne, aos 76 anos, em julho de 2025, a empresária Sharon Osbourne visita diariamente o túmulo do marido. Em entrevista à BBC, Sharon disse que aprendeu a conviver com a ausência do cantor. Ozzy foi enterrado no jardim da casa da família, em Buckinghamshire, na Inglaterra.

Quinze meses após a morte do cantor, Sharon Osbourne visita diariamente o túmulo do marido, Ozzy Osbourne, morto aos 76 anos em julho de 2025. Em entrevista à BBC, a empresária contou que aprendeu a conviver com a ausência do músico, com quem teve um relacionamento de mais de 50 anos.

“Você perdeu o amor da sua vida, então não é como se simplesmente acordasse e pensasse: ‘Estou bem agora. Estou curado’”, disse Sharon. “Você nunca supera isso completamente. Mas aprende a conviver com isso, e é o que estou tentando fazer.”

Ozzy está enterrado no jardim da casa da família, em Buckinghamshire, na Inglaterra. Sharon afirma que não queria que o marido fosse sepultado em um cemitério público, onde fãs poderiam visitá-lo constantemente.

“Não havia a mínima possibilidade de eu colocar Ozzy em um cemitério público. Eu vi o que acontece com outras pessoas públicas. Não há paz porque as pessoas querem vir e prestar suas homenagens”, afirmou.

Questionada se costuma visitar o túmulo, Sharon respondeu: “Claro, todos os dias. Consigo vê-lo da minha janela”.

Últimos dias de Ozzy

A família de Ozzy se prepara para lançar um filme sobre o último show de Ozzy, realizado em Birmingham, na Inglaterra, ao lado dos integrantes do Black Sabbath. A apresentação aconteceu poucas semanas antes de sua morte e reuniu artistas e fãs para celebrar a trajetória do cantor.

Apesar de enfrentar problemas de saúde havia anos, Ozzy estava determinado a subir ao palco. Seis meses antes do show, ele havia caído e fraturado uma vértebra. Durante a recuperação, teve pneumonia três vezes, passou por uma cirurgia na coluna, desenvolveu sepse e chegou perto de morrer.

Duas semanas antes da apresentação, os médicos recomendaram que o show fosse cancelado devido à fragilidade de sua saúde. Mesmo assim, o cantor insistiu em realizar o evento, que, segundo Sharon, era seu último desejo.

“Em alguns dias, até mesmo falar era um esforço, quanto mais cantar. E eu não sei como ele conseguia, mas ele conseguia”, afirmou.

Após o show, Ozzy ficou eufórico e chegou a dizer que queria voltar a fazer turnês. “Ele estava louco para começar”, contou Sharon. “Ele disse algo como: ‘Eu consigo fazer isso, e os fãs não se importam com o fato de eu ficar sentado’.”

A alegria com a apresentação marcou os últimos dias do músico, que morreu após sofrer uma parada cardíaca. Na manhã de sua morte, ele havia acordado cedo para fazer seu treino habitual.