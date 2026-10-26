Sharon Osbourne diz que visita túmulo de Ozzy todos os dias: 'Você nunca supera completamente'

Sharon Osbourne e Ozzy Osbourne em um evento da Fox em 2009 (Kevin Winter/Getty Images)
Repórter
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15h46.
Quinze meses após a morte de Ozzy Osbourne, aos 76 anos, em julho de 2025, a empresária Sharon Osbourne visita diariamente o túmulo do marido. Em entrevista à BBC, Sharon disse que aprendeu a conviver com a ausência do cantor. Ozzy foi enterrado no jardim da casa da família, em Buckinghamshire, na Inglaterra.
Quinze meses após a morte do cantor, Sharon Osbourne visita diariamente o túmulo do marido, Ozzy Osbourne, morto aos 76 anos em julho de 2025. Em entrevista à BBC, a empresária contou que aprendeu a conviver com a ausência do músico, com quem teve um relacionamento de mais de 50 anos.
“Você perdeu o amor da sua vida, então não é como se simplesmente acordasse e pensasse: ‘Estou bem agora. Estou curado’”, disse Sharon. “Você nunca supera isso completamente. Mas aprende a conviver com isso, e é o que estou tentando fazer.”
Ozzy está enterrado no jardim da casa da família, em Buckinghamshire, na Inglaterra. Sharon afirma que não queria que o marido fosse sepultado em um cemitério público, onde fãs poderiam visitá-lo constantemente.
“Não havia a mínima possibilidade de eu colocar Ozzy em um cemitério público. Eu vi o que acontece com outras pessoas públicas. Não há paz porque as pessoas querem vir e prestar suas homenagens”, afirmou.
Questionada se costuma visitar o túmulo, Sharon respondeu: “Claro, todos os dias. Consigo vê-lo da minha janela”.
A família de Ozzy se prepara para lançar um filme sobre o último show de Ozzy, realizado em Birmingham, na Inglaterra, ao lado dos integrantes do Black Sabbath. A apresentação aconteceu poucas semanas antes de sua morte e reuniu artistas e fãs para celebrar a trajetória do cantor.
Apesar de enfrentar problemas de saúde havia anos, Ozzy estava determinado a subir ao palco. Seis meses antes do show, ele havia caído e fraturado uma vértebra. Durante a recuperação, teve pneumonia três vezes, passou por uma cirurgia na coluna, desenvolveu sepse e chegou perto de morrer.
Duas semanas antes da apresentação, os médicos recomendaram que o show fosse cancelado devido à fragilidade de sua saúde. Mesmo assim, o cantor insistiu em realizar o evento, que, segundo Sharon, era seu último desejo.
“Em alguns dias, até mesmo falar era um esforço, quanto mais cantar. E eu não sei como ele conseguia, mas ele conseguia”, afirmou.
Após o show, Ozzy ficou eufórico e chegou a dizer que queria voltar a fazer turnês. “Ele estava louco para começar”, contou Sharon. “Ele disse algo como: ‘Eu consigo fazer isso, e os fãs não se importam com o fato de eu ficar sentado’.”
A alegria com a apresentação marcou os últimos dias do músico, que morreu após sofrer uma parada cardíaca. Na manhã de sua morte, ele havia acordado cedo para fazer seu treino habitual.
Ozzy Osbourne foi enterrado no jardim da casa da família, em Buckinghamshire, na Inglaterra. Sharon Osbourne afirmou à BBC que consegue ver o túmulo da janela.
Sharon Osbourne não queria que o túmulo de Ozzy ficasse em um cemitério público. Segundo a empresária, pessoas famosas não têm paz nesses locais devido às visitas constantes de fãs.
Sim, Sharon Osbourne visita diariamente o túmulo do marido, conforme contou em entrevista à BBC. Ela afirmou que nunca se supera completamente a perda, mas que tenta aprender a conviver com a ausência.
Ozzy Osbourne havia fraturado uma vértebra, enfrentado três episódios de pneumonia, passado por uma cirurgia na coluna e desenvolvido sepse. Segundo Sharon Osbourne, os médicos recomendaram o cancelamento do show duas semanas antes da apresentação, mas o cantor insistiu em realizá-lo.
O último show de Ozzy Osbourne aconteceu em Birmingham, na Inglaterra, poucas semanas antes de sua morte. A apresentação reuniu integrantes do Black Sabbath, outros artistas e fãs para celebrar a trajetória do cantor.
Ozzy Osbourne morreu após sofrer uma parada cardíaca, em julho de 2025, aos 76 anos. Na manhã da morte, o cantor havia acordado cedo para fazer seu treino habitual.