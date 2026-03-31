BBB 26: edição desta terça-feira, 31, vai ser exibida em outro horário

A programação da TV Globo será alterada nesta terça-feira, 31, por conta do jogo da Seleção Brasileira. A emissora promove mudanças que vão do início da tarde até o fim da noite, impactando diretamente novelas, telejornais e o BBB 26.

O que vai mudar?

As primeiras alterações acontecem ainda nas reprises da tarde. "Terra Nostra" passou a ser exibida às 14h35, seguida por "Rainha da Sucata", às 16h35, e "Avenida Brasil", às 17h20. Os ajustes antecipam a grade para abrir espaço na programação noturna.

Na sequência, "A Nobreza do Amor" entrou no ar às 17h40, enquanto os telejornais locais começam às 18h20. Já a novela das sete, "Coração Acelerado", será exibida às 18h45, cerca de uma hora antes do horário habitual.

O Jornal Nacional também foge do padrão e vai ao ar mais cedo, às 19h30. Em seguida, a novela das nove, "Três Graças", começa às 20h05 e será exibida até o início da partida entre Brasil e Croácia, amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Paredão será mais tarde

Com a transmissão do jogo, o Big Brother Brasil 26 também sofre alteração e será exibido mais tarde, às 23h10. O programa traz a eliminação do Paredão formado por Solange Couto, Marciele e Jordana, em uma noite decisiva para o reality.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.