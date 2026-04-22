Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Ana Paula Renault vai participar do café com Ana Maria Braga?

Jornalista venceu o Big Brother Brasil 26

BBB 26: Ana Paula Renault é a grande vencedora do Big Brother Brasil 26. (Globo/Beatriz Damy)

BBB 26: Ana Paula Renault é a grande vencedora do Big Brother Brasil 26. (Globo/Beatriz Damy)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de abril de 2026 às 06h45.

Ana Paula Renault é a grande campeã do Big Brother Brasil 26. No início da madrugada de quarta-feira, 22, a jornalista mineira foi consagrada vencedora com 75,94% dos votos.

Milena ficou em segundo lugar, com  17,29% dos votos, enquanto Juliano recebeu 6,77%, ficando em terceiro lugar.

Como de costume, os finalistas devem participar do café com a apresentadora Ana Maria Braga, no programa Mais Você, onde vão descobrir o que rolou durante o reality, fofocas dos outros participantes e ter conversas mais profundas sobre seus sentimentos após a final.

A grande dúvida era se Ana Paula participaria após a morte de seu pai, Gerardo Renault, no último domingo. A dúvida foi sanada pela própria campeã na manhã desta quarta-feira.

Em stories publicado às 4h, a vencedora agradece o apoio, conta que ainda está entendendo tudo e confirma que vai tomar o café da manhã com Ana Maria.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

