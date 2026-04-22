BBB 26: Ana Paula Renault vai participar do café com Ana Maria Braga?

BBB 26: Ana Paula Renault é a grande vencedora do Big Brother Brasil 26. (Globo/Beatriz Damy)
Publicado em 22 de abril de 2026 às 06h45.
Ana Paula Renault é a grande campeã do Big Brother Brasil 26. No início da madrugada de quarta-feira, 22, a jornalista mineira foi consagrada vencedora com 75,94% dos votos.
Milena ficou em segundo lugar, com 17,29% dos votos, enquanto Juliano recebeu 6,77%, ficando em terceiro lugar.
Como de costume, os finalistas devem participar do café com a apresentadora Ana Maria Braga, no programa Mais Você, onde vão descobrir o que rolou durante o reality, fofocas dos outros participantes e ter conversas mais profundas sobre seus sentimentos após a final.
A grande dúvida era se Ana Paula participaria após a morte de seu pai, Gerardo Renault, no último domingo. A dúvida foi sanada pela própria campeã na manhã desta quarta-feira.
Em stories publicado às 4h, a vencedora agradece o apoio, conta que ainda está entendendo tudo e confirma que vai tomar o café da manhã com Ana Maria.