Irã desmente negociações com os EUA sobre questão nuclear em meio à expectativa de acordo de paz

O governo do Irã negou nesta sexta-feira, 29, a existência de negociações relacionadas ao seu programa nuclear, em resposta a declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um possível acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio.

Mais cedo, Trump havia sugerido que Teerã poderia abrir mão de seu estoque de urânio enriquecido como parte de um entendimento mais amplo voltado ao fim da guerra na região.

Em entrevista à televisão estatal iraniana, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, rejeitou essa possibilidade e afirmou que o foco do país permanece voltado ao conflito em curso.

"Neste momento, estamos concentrados em pôr fim à guerra e não há negociações sobre a questão nuclear", declarou.

Sem definição de Trump sobre acordo com o Irã

Durante a manhã, Trump afirmou em uma publicação nas redes sociais que estava preparado para tomar uma “decisão final” sobre uma proposta preliminar destinada a prolongar um cessar-fogo considerado frágil. No entanto, horas depois, o presidente deixou uma reunião na Casa Branca sem qualquer definição, segundo informações do New York Times baseadas em declarações de um alto integrante do governo.

O episódio reforçou um cenário recorrente nas negociações: enquanto autoridades dos dois lados indicam proximidade de um entendimento, novas declarações evidenciam divergências sobre temas que há meses impedem um avanço definitivo. Entre os principais impasses estão o destino do urânio enriquecido do Irã, o futuro de seu programa nuclear e as condições para a navegação no Estreito de Ormuz.

Estreito de Ormuz: abertura da rota de escoamento do petróleo segue incerta. (GettyImages)

A alternância de discursos tem surpreendido investidores, mas a expectativa de um acordo capaz de abrir caminho para o encerramento do conflito ajudou os mercados acionários a manterem uma sequência de altas semanais. Ainda assim, persiste o receio de que uma nova mudança de posicionamento da Casa Branca comprometa esse otimismo.

Trump não tinha compromissos públicos previstos para esta sexta-feira. O presidente já demonstrou preferência por anunciar operações militares e decisões relevantes após o fechamento das bolsas americanas ou durante os fins de semana. Neste período, parte do Oriente Médio celebra o feriado do Eid.

Na publicação feita ao longo do dia, Trump reiterou que o Irã não deve desenvolver armas nucleares e defendeu a reabertura do Estreito de Ormuz sem cobrança de pedágios. O presidente, contudo, não esclareceu se houve concordância iraniana em relação a essas condições.

*Com mais informações da Agência AFP.