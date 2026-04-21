BBB 26: Ana Paula mais popular? Veja a lista dos mais seguidos no Instagram

Se dentro da casa o jogo pega fogo, fora dela a disputa também é intensa. No BBB 26, os números nas redes sociais viraram mais um termômetro de popularidade e mostram quem entrou famoso, quem cresceu durante o programa e quem soube transformar o confinamento em vitrine.

Na final da edição, veteranos e camarotes ainda dominam o topo. Mas algumas pipocas fizeram barulho e encostaram em nomes já consolidados.

Entre os avanços mais impressionantes da temporada, Ana Paula Renault aparece em destaque ao saltar de 2,4 milhões para 7,8 milhões de seguidores, acumulando mais de 5 milhões de novos fãs.

No time Pipoca, Chaiany também virou fenômeno ao sair de pouco mais de 3 mil seguidores para 3,7 milhões. Gabriela e Milena estão entre outras participantes que também tiveram crescimento marcante nas redes sociais.

Veja o número de seguidores de cada participante:

Ranking de seguidores do BBB 26

Aline Campos — 11,3 milhões Ana Paula Renault — 7,8 milhões Sarah Andrade — 7,5 milhões Juliano Floss — 6,6 milhões Jonas Sulzbach — 5,2 milhões Babu Santana — 4,9 milhões Chaiany — 3,7 milhões Henri Castelli — 3,3 milhões Milena — 1,9 milhão Gabriela — 1,7 milhão Jordana — 1,7 milhão Marciele — 1,6 milhão Edilson Capetinha — 1,5 milhão Samira — 1,4 milhão Solange Couto — 1,4 milhão Alberto Cowboy — 1,2 milhão Sol Vega — 784 mil Breno — 762 mil Paulo Augusto — 758 mil Maxiane — 714 mil Leandro Boneco — 705 mil Marcelo — 504 mil Pedro — 186 mil Matheus — 164 mil Brígido — 110 mil

Como era antes da edição começar?

Ter muitos seguidores antes de entrar no BBB 26 certamente ajudou alguns participantes a largarem na frente. No entanto, o que realmente chama atenção é o crescimento conquistado ao longo da temporada.

Enquanto camarotes e veteranos ampliaram bases já consolidadas, alguns pipocas viveram uma transformação ainda mais impactante, saindo do anonimato para a casa dos milhões. Por isso, mais do que olhar apenas o total atual, o ranking de quem mais ganhou seguidores durante a edição revela o interesse do público sobre o participante.

Ana Paula Renault

Antes: 2,3 milhões

Depois: 7,8 milhões

Ganho: 5,5 milhões

Instagram de Ana Paula Renault teve ganho de mais de 5 milhões de seguidores (Reprodução /Instagram)

Chaiany

Antes: 3,3 mil

Depois: 3,7 milhões

Ganho: 3,7 milhões

Juliano Floss

Antes: 4 milhões

Depois: 6,6 milhões

Ganho: 2,6 milhões

Jonas Sulzbach

Antes: 3 milhões

Depois: 5,2 milhões

Ganho: 2,2 milhões

Milena

Antes: 3,5 mil

Depois: 2 milhões

Ganho: 1,8 milhão

Gabriela

Antes: 2,3 mil

Depois: 1,7 milhão

Ganho: 1,7 milhão

Jordana

Antes: 32,9 mil

Depois: 1,7 milhão

Ganho: 1,7 milhão

Samira

Antes: 5,2 mil

Depois: 1,3 milhão

Ganho: 1,3 milhão

Alberto Cowboy

Antes: 178 mil

Depois: 1,2 milhão

Ganho: 1 milhão

Samira

Antes: 5,2 mil

Depois: 1,3 milhão

Ganho: 1,3 milhão

Alberto Cowboy

Antes: 178 mil

Depois: 1,2 milhão

Ganho: 1 milhão

Marciele

Antes: 745 mil

Depois: 1,6 milhão

Ganho: 855 mil

Breno

Antes: 3,2 mil

Depois: 759 mil

Ganho: 756 mil

Maxiane

Antes: 35,8 mil

Depois: 710 mil

Ganho: 675 mil

Henri Castelli (Desclassificado por motivo de saúde)

Antes: 2,7 milhões

Depois: 3,3 milhões

Ganho: 600 mil

Leandro Boneco

Antes: 13,5 mil

Depois: 671 mil

Ganho: 657 mil

Marcelo

Antes: 12,9 mil

Depois: 504 mil

Ganho: 491 mil

Sol Vega (Expulsa)

Antes: 345 mil

Depois: 783 mil

Ganho: 438 mil

Paulo Augusto (Expulso)

Antes: 321 mil

Depois: 758 mil

Ganho: 437 mil

Babu Santana

Antes: 4,5 milhões

Depois: 4,9 milhões

Ganho: 400 mil

Edilson Capetinha (Expulso)

Antes: 1,1 milhão

Depois: 1,5 milhão

Ganho: 400 mil

Aline Campos

Antes: 11 milhões

Depois: 11,3 milhões

Ganho: 300 mil

Solange Couto

Antes: 1,1 milhão

Depois: 1,4 milhão

Ganho: 300 mil

Pedro Henrique (desistente)

Antes: 1,4 mil

Depois: 186 mil

Ganho: 185 mil

Matheus

Antes: 3,3 mil

Depois: 164 mil

Ganho: 161 mil

Brigido

Antes: 8,8 mil

Depois: 109 mil

Ganho: 101 mil

Sarah Andrade

Antes: 7,5 milhões

Depois: 7,5 milhões

Ganho: sem grande movimentação

Hoje é a grande final!

Nesta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.