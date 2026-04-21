BBB 26: Ana Paula mais popular? Veja a lista dos mais seguidos no Instagram

BBB 26: ranking revela a força de cada participante fora da casa (TV Globo / Reprodução)
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Publicado em 21 de abril de 2026 às 11h18.
Se dentro da casa o jogo pega fogo, fora dela a disputa também é intensa. No BBB 26, os números nas redes sociais viraram mais um termômetro de popularidade e mostram quem entrou famoso, quem cresceu durante o programa e quem soube transformar o confinamento em vitrine.
Na final da edição, veteranos e camarotes ainda dominam o topo. Mas algumas pipocas fizeram barulho e encostaram em nomes já consolidados.
Entre os avanços mais impressionantes da temporada, Ana Paula Renault aparece em destaque ao saltar de 2,4 milhões para 7,8 milhões de seguidores, acumulando mais de 5 milhões de novos fãs.
No time Pipoca, Chaiany também virou fenômeno ao sair de pouco mais de 3 mil seguidores para 3,7 milhões. Gabriela e Milena estão entre outras participantes que também tiveram crescimento marcante nas redes sociais.
Veja o número de seguidores de cada participante:
Ter muitos seguidores antes de entrar no BBB 26 certamente ajudou alguns participantes a largarem na frente. No entanto, o que realmente chama atenção é o crescimento conquistado ao longo da temporada.
Enquanto camarotes e veteranos ampliaram bases já consolidadas, alguns pipocas viveram uma transformação ainda mais impactante, saindo do anonimato para a casa dos milhões. Por isso, mais do que olhar apenas o total atual, o ranking de quem mais ganhou seguidores durante a edição revela o interesse do público sobre o participante.
Antes: 2,3 milhões
Depois: 7,8 milhões
Ganho: 5,5 milhões
Antes: 3,3 mil
Depois: 3,7 milhões
Ganho: 3,7 milhões
Antes: 4 milhões
Depois: 6,6 milhões
Ganho: 2,6 milhões
Antes: 3 milhões
Depois: 5,2 milhões
Ganho: 2,2 milhões
Antes: 3,5 mil
Depois: 2 milhões
Ganho: 1,8 milhão
Antes: 2,3 mil
Depois: 1,7 milhão
Ganho: 1,7 milhão
Antes: 32,9 mil
Depois: 1,7 milhão
Ganho: 1,7 milhão
Antes: 5,2 mil
Depois: 1,3 milhão
Ganho: 1,3 milhão
Antes: 178 mil
Depois: 1,2 milhão
Ganho: 1 milhão
Antes: 5,2 mil
Depois: 1,3 milhão
Ganho: 1,3 milhão
Antes: 178 mil
Depois: 1,2 milhão
Ganho: 1 milhão
Antes: 745 mil
Depois: 1,6 milhão
Ganho: 855 mil
Antes: 3,2 mil
Depois: 759 mil
Ganho: 756 mil
Antes: 35,8 mil
Depois: 710 mil
Ganho: 675 mil
Antes: 2,7 milhões
Depois: 3,3 milhões
Ganho: 600 mil
Antes: 13,5 mil
Depois: 671 mil
Ganho: 657 mil
Antes: 12,9 mil
Depois: 504 mil
Ganho: 491 mil
Antes: 345 mil
Depois: 783 mil
Ganho: 438 mil
Antes: 321 mil
Depois: 758 mil
Ganho: 437 mil
Antes: 4,5 milhões
Depois: 4,9 milhões
Ganho: 400 mil
Antes: 1,1 milhão
Depois: 1,5 milhão
Ganho: 400 mil
Antes: 11 milhões
Depois: 11,3 milhões
Ganho: 300 mil
Antes: 1,1 milhão
Depois: 1,4 milhão
Ganho: 300 mil
Antes: 1,4 mil
Depois: 186 mil
Ganho: 185 mil
Antes: 3,3 mil
Depois: 164 mil
Ganho: 161 mil
Antes: 8,8 mil
Depois: 109 mil
Ganho: 101 mil
Antes: 7,5 milhões
Depois: 7,5 milhões
Ganho: sem grande movimentação
Nesta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.