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BBB 26: Ana Paula mais popular? Veja a lista dos mais seguidos no Instagram

Levantamento mostra quem transformou o reality em vitrine digital e quem já saiu gigante das redes

BBB 26: ranking revela a força de cada participante fora da casa (TV Globo / Reprodução)

BBB 26: ranking revela a força de cada participante fora da casa (TV Globo / Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de abril de 2026 às 11h18.

Se dentro da casa o jogo pega fogo, fora dela a disputa também é intensa. No BBB 26, os números nas redes sociais viraram mais um termômetro de popularidade e mostram quem entrou famoso, quem cresceu durante o programa e quem soube transformar o confinamento em vitrine.

Na final da edição, veteranos e camarotes ainda dominam o topo. Mas algumas pipocas fizeram barulho e encostaram em nomes já consolidados.

Entre os avanços mais impressionantes da temporada, Ana Paula Renault aparece em destaque ao saltar de 2,4 milhões para 7,8 milhões de seguidores, acumulando mais de 5 milhões de novos fãs.

No time Pipoca, Chaiany também virou fenômeno ao sair de pouco mais de 3 mil seguidores para 3,7 milhões. Gabriela e Milena estão entre outras participantes que também tiveram crescimento marcante nas redes sociais.

Veja o número de seguidores de cada participante:

Ranking de seguidores do BBB 26

  1. Aline Campos — 11,3 milhões
  2. Ana Paula Renault — 7,8 milhões
  3. Sarah Andrade — 7,5 milhões
  4. Juliano Floss — 6,6 milhões
  5. Jonas Sulzbach — 5,2 milhões
  6. Babu Santana — 4,9 milhões
  7. Chaiany — 3,7 milhões
  8. Henri Castelli — 3,3 milhões
  9. Milena — 1,9 milhão
  10. Gabriela — 1,7 milhão
  11. Jordana — 1,7 milhão
  12. Marciele — 1,6 milhão
  13. Edilson Capetinha — 1,5 milhão
  14. Samira — 1,4 milhão
  15. Solange Couto — 1,4 milhão
  16. Alberto Cowboy — 1,2 milhão
  17. Sol Vega — 784 mil
  18. Breno — 762 mil
  19. Paulo Augusto — 758 mil
  20. Maxiane — 714 mil
  21. Leandro Boneco — 705 mil
  22. Marcelo — 504 mil
  23. Pedro — 186 mil
  24. Matheus — 164 mil
  25. Brígido — 110 mil

Como era antes da edição começar?

Ter muitos seguidores antes de entrar no BBB 26 certamente ajudou alguns participantes a largarem na frente. No entanto, o que realmente chama atenção é o crescimento conquistado ao longo da temporada.

Enquanto camarotes e veteranos ampliaram bases já consolidadas, alguns pipocas viveram uma transformação ainda mais impactante, saindo do anonimato para a casa dos milhões. Por isso, mais do que olhar apenas o total atual, o ranking de quem mais ganhou seguidores durante a edição revela o interesse do público sobre o participante.

Ana Paula Renault

Antes: 2,3 milhões
Depois: 7,8 milhões
Ganho: 5,5 milhões

Instagram de Ana Paula Renault

Instagram de Ana Paula Renault teve ganho de mais de 5 milhões de seguidores (Reprodução /Instagram)

Chaiany

Antes: 3,3 mil
Depois: 3,7 milhões
Ganho: 3,7 milhões

Juliano Floss

Antes: 4 milhões
Depois: 6,6 milhões
Ganho: 2,6 milhões

Jonas Sulzbach

Antes: 3 milhões
Depois: 5,2 milhões
Ganho: 2,2 milhões

Milena

Antes: 3,5 mil
Depois: 2 milhões
Ganho: 1,8 milhão

Gabriela

Antes: 2,3 mil
Depois: 1,7 milhão
Ganho: 1,7 milhão

Jordana

Antes: 32,9 mil
Depois: 1,7 milhão
Ganho: 1,7 milhão

Samira

Antes: 5,2 mil
Depois: 1,3 milhão
Ganho: 1,3 milhão

Alberto Cowboy

Antes: 178 mil
Depois: 1,2 milhão
Ganho: 1 milhão

Samira

Antes: 5,2 mil
Depois: 1,3 milhão
Ganho: 1,3 milhão

Alberto Cowboy

Antes: 178 mil
Depois: 1,2 milhão
Ganho: 1 milhão

Marciele

Antes: 745 mil
Depois: 1,6 milhão
Ganho: 855 mil

Breno

Antes: 3,2 mil
Depois: 759 mil
Ganho: 756 mil

Maxiane

Antes: 35,8 mil
Depois: 710 mil
Ganho: 675 mil

Henri Castelli (Desclassificado por motivo de saúde)

Antes: 2,7 milhões
Depois: 3,3 milhões
Ganho: 600 mil

Leandro Boneco

Antes: 13,5 mil
Depois: 671 mil
Ganho: 657 mil

Marcelo

Antes: 12,9 mil
Depois: 504 mil
Ganho: 491 mil

Sol Vega (Expulsa)

Antes: 345 mil
Depois: 783 mil
Ganho: 438 mil

Paulo Augusto (Expulso)

Antes: 321 mil
Depois: 758 mil
Ganho: 437 mil

Babu Santana

Antes: 4,5 milhões
Depois: 4,9 milhões
Ganho: 400 mil

Edilson Capetinha (Expulso)

Antes: 1,1 milhão
Depois: 1,5 milhão
Ganho: 400 mil

Aline Campos

Antes: 11 milhões
Depois: 11,3 milhões
Ganho: 300 mil

Solange Couto

Antes: 1,1 milhão
Depois: 1,4 milhão
Ganho: 300 mil

Pedro Henrique (desistente)

Antes: 1,4 mil
Depois: 186 mil
Ganho: 185 mil

Matheus

Antes: 3,3 mil
Depois: 164 mil
Ganho: 161 mil

Brigido

Antes: 8,8 mil
Depois: 109 mil
Ganho: 101 mil

Sarah Andrade

Antes: 7,5 milhões
Depois: 7,5 milhões
Ganho: sem grande movimentação

Hoje é a grande final!

Nesta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

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Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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