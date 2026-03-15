BBB 26: Ana Paula, Breno, Jonas, Leandro e Solange estão no Paredão (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 15 de março de 2026 às 14h33.
O nono Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 15 de março. O Líder Alberto indicou Breno. A casa votou em Solange, que também foi para o paredão. Ana Paula, Leandro e Jonas já estavam emparedados, pela dinâmica do "Pedra, Papel e Tesoura".
Estavam imunes o Líder Alberto e a Samira, imunizada pelo anjo Breno.
O Líder Alberto justificou o voto em Breno porque o brother já o indicou ao Paredão, há algumas semanas. Ele disse que o admirava como jogador e considerava Breno forte.
Veja o momento:
👑 Líder #BBB26:
Alberto Cowboy indica Breno ao Paredão!#RedeBBB pic.twitter.com/k5fmAveSuZ
— Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2026
Solange, com sete votos, foi a emparedada pela casa.
A Prova Bate-Volta será disputada por três brothers na segunda parte do programa, que vai ao ar às 19h20. Um dos quatro emparedados também será salvo pela "Máquina do Poder", formando assim um Paredão triplo.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.