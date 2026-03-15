BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro estão no paredão

BBB 26: Jonas estava no paredão, mas foi salvo por Jordana (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 15 de março de 2026 às 20h09.
O nono Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 15 de março. O Líder Alberto indicou Breno. A casa votou em Solange, que também foi para o paredão. Ana Paula, Leandro e Jonas estavam emparedados, pela dinâmica do "Pedra, Papel e Tesoura", mas Jonas foi salvo por Jordana, que ganhou o direito de salvar um emparedado. Solange Couto também se salvou, pela Prova Bate e Volta.
Estavam imunes o Líder Alberto e a Samira, imunizada pelo anjo Breno.
O Líder Alberto justificou o voto em Breno porque o brother já o indicou ao Paredão, há algumas semanas. Ele disse que o admirava como jogador e considerava Breno forte.
Veja o momento:
Solange, com sete votos, foi a emparedada pela casa.
Durante a segunda parte do programa ao vivo, Tadeu convocou Jordana para revelar a mensagem que tinha na caixa que a sister comprou na Máquina do Poder, que dava o direito de livrar alguém do Paredão. A sister tirou Jonas, que estava emparedado pela dinâmica do "Pedra, Papel e Tesoura".
🎰 Máquina do Poder #BBB26:
Jordana comprou a caixa premiada e teve que salvar um dos emparedados pela dinâmica do ‘Pedra, Papel e Tesoura’ da berlinda. Ela escolheu livrar Jonas do Paredão! #RedeBBB pic.twitter.com/2tHrxUb4JN
— Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2026
A Prova Bate-Volta foi disputada por Ana Paula, Leandro e Solange. A disputa consistia nos três brothers fazerem arremessos que valiam pontos. Quem tivesse a maior pontuação no final das rodadas, escapava da berlinda. Solange foi a vencedora.
⚡ Bate e Volta BBB26:
Solange vence a prova Bate e Volta e se salva do Paredão! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/mnydjDzlNd
— Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2026
O nono Paredão da edição foi formado entre Ana Paula, Breno e Leandro. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.