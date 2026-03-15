BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro estão no paredão

O nono Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 15 de março. O Líder Alberto indicou Breno. A casa votou em Solange, que também foi para o paredão. Ana Paula, Leandro e Jonas estavam emparedados, pela dinâmica do "Pedra, Papel e Tesoura", mas Jonas foi salvo por Jordana, que ganhou o direito de salvar um emparedado. Solange Couto também se salvou, pela Prova Bate e Volta.

Estavam imunes o Líder Alberto e a Samira, imunizada pelo anjo Breno.

Justificativa do Líder

O Líder Alberto justificou o voto em Breno porque o brother já o indicou ao Paredão, há algumas semanas. Ele disse que o admirava como jogador e considerava Breno forte.

Veja o momento:

Votos da casa

Juliano votou em Marciele;

Gabriela votou em Solange;

Leandro votou em Gabriela;

Milena votou em Marciele;

Marciele votou em Solange;

Breno votou em Marciele;

Jordana votou em Solange;

Samira votou em Solange;

Jonas votou em Solange;

Chaiany votou em Jordana;

Ana Paula votou em Solange;

Solange votou em Gabriela.

Solange, com sete votos, foi a emparedada pela casa.

Jordana salva Jonas do Paredão

Durante a segunda parte do programa ao vivo, Tadeu convocou Jordana para revelar a mensagem que tinha na caixa que a sister comprou na Máquina do Poder, que dava o direito de livrar alguém do Paredão. A sister tirou Jonas, que estava emparedado pela dinâmica do "Pedra, Papel e Tesoura".

🎰 Máquina do Poder #BBB26: Jordana comprou a caixa premiada e teve que salvar um dos emparedados pela dinâmica do ‘Pedra, Papel e Tesoura’ da berlinda. Ela escolheu livrar Jonas do Paredão! #RedeBBB pic.twitter.com/2tHrxUb4JN — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2026

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Ana Paula, Leandro e Solange. A disputa consistia nos três brothers fazerem arremessos que valiam pontos. Quem tivesse a maior pontuação no final das rodadas, escapava da berlinda. Solange foi a vencedora.

⚡ Bate e Volta BBB26: Solange vence a prova Bate e Volta e se salva do Paredão! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/mnydjDzlNd — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2026

Paredão

O nono Paredão da edição foi formado entre Ana Paula, Breno e Leandro. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.