BBB 26: quem vai sair hoje? Nova enquete mostra disputa acirrada entre brothers

O Big Brother Brasil 2026 está em seu 10º paredão. Nesta terça-feira, 24, o o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil entre Gabriela, Jonas e Juliano.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas na tarde desta terça-feira, 24, apontam o participante que deve sair.

Até às 13h, já foram apurados 12.318.382 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Jonas lidera com 48,36%, enquanto Juliano figura o segundo lugar, com 42,80%. Gabriela aparece em terceiro lugar, com 8,98%, sem chance de dar adeus ao prêmio de R$ 5 milhões.

Em comparação com as enquetes do dia anterior, houve pequenas mudanças no cenário. Jonas abriu um pouco mais de vantagem em relação a Juliano, que no início de segunda-feira era o mais cotado para sair.

O comportamento do voto também varia bastante entre as plataformas. No Youtube, Juliano aparece como o mais rejeitado, enquanto nos sites e nas redes sociais ele está em segundo lugar, atrás de Jonas.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Juliano 45,90% x Jonas 49,33% x Gabriela 4,76%

Juliano 45,90% x x Gabriela 4,76% YouTube: Juliano 50,55% x Jonas 38,24% x Gabriela 11,80%

x Jonas 38,24% x Gabriela 11,80% Twitter: Juliano 38,73 x Jonas 55,72% x Gabriela 5,54%

Juliano 38,73 x x Gabriela 5,54% Instagram: Juliano 35,12% x Jonas 49,88% x Gabriela 15,00%

Juliano 35,12% x x Gabriela 15,00% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Juliano 42,80% x Jonas 48,36% x Gabriela 8,98%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.