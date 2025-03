BBB 25: Renata volta da 'Vitrine Seu Fifi' e confronta Aline; 'A surucucu voltou' – assista ao vídeo

Durante a manhã desta sexta-feira, 14, Renata, retornou à casa do BBB depois de passar um dia na Vitrine do Seu Fifi, uma dinâmica inédita que a levou a um shopping no Rio de Janeiro. Durante sua estadia na vitrine, Renata teve acesso a informações externas, interagiu com o público e recebeu conselhos sobre sua estratégia no jogo.

Ao voltar à casa, Renata não demorou para expor o que descobriu neste tempo. Logo nos primeiros minutos de seu retorno, ela entrou em confronto com Aline. A sister retrucou Renata, chamando-a de mentirosa, o que gerou um clima tenso entre as duas.

A Renata verbalizou que a Aline ameaçou ela! Sendo que isso não aconteceu, o processo entrando lindo! Isso que dá ter uma torcida burra.. #BBB25 pic.twitter.com/GR2RevI3Fv — 𝐁∆𝐊 (@BKcomenta) March 14, 2025

Vitrine do Seu Fifi: a experiência inédita de Renata

A dinâmica da Vitrine do Seu Fifi foi uma experiência única para Renata, que foi a escolhida pelo público para participar dessa aventura. Ela recebeu dicas de jogo, alertas sobre os participantes e até mesmo notícias externas, como a vitória do Brasil no Oscar. Com essas informações, Renata parece ter definido uma estratégia para seu retorno ao jogo, incluindo a decisão de compartilhar informações seletivamente com os outros participantes.

O retorno de Renata e a famosa frase

A volta de Renata à casa foi marcada por sua famosa frase: "A surucucu voltou!", que ecoou pelo Quarto Anos 50, onde apenas Maike estava acordado no momento. Com informações privilegiadas, a volta de Renata pode finalmente acalorar o jogo no BBB.