Que horas começa a Prova do Anjo no BBB 25? Veja o horário deste sábado, 15

Semana agitada na casa do BBB 25. Com a volta de Renata para a casa, chegou a hora de acompanhar a Prova do Anjo desta semana.

Horário da Prova do Anjo no BBB 25

Embora o horário exato da Prova do Anjo ainda não tenha sido confirmado, a expectativa é que ela aconteça entre 12h e 14h, seguindo o padrão das edições anteriores do programa. A realização da prova é um momento aguardado, já que pode alterar os rumos da competição ao longo da semana.

Como assistir ao vivo

Os assinantes do Globoplay poderão acompanhar a Prova do Anjo em tempo real através da opção "Acompanhe a Casa". Para quem não possui o serviço de streaming, a dinâmica será exibida gravada durante o programa ao vivo, que começa às 22h25, logo após a novela "Mania de Você".

Com o início da Mira do Líder, a tensão aumenta na casa. A Prova do Anjo deste sábado será decisiva para definir as próximas movimentações. [Grifar] Os vencedores da prova poderão imunizar uma dupla, alterando drasticamente os possíveis alvos no próximo Paredão.

Para saber tudo sobre o desenrolar do jogo, acompanhe a cobertura completa no site e as atualizações diárias do Big Brother Brasil 25.

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.