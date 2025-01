BBB 25: quem ganhou a Prova do Líder nesta quinta-feira? Diogo e Vilma assumem liderança

Nesta quinta-feira, 23 de janeiro, os brothers da casa mais vigiada do Brasil participaram da segunda Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB).

Em uma nova disputa entre duplas, os participantes demonstraram precisão, habilidade e agilidade, garantindo a vitória em uma prova dividida em duas etapas. O desafio, apresentado por Tadeu Schmidt, foi patrocinado por Head & Shoulders.

Na primeira fase, cinco duelos entre as duplas definirão quem avança. Em cada confronto, as equipes responderão a um quiz sobre cuidados e mitos relacionados à caspa. Após a apresentação de uma afirmação, aparecerá no telão a palavra “Valendo”, e as duplas deverão lançar bolas nos botões de Verdadeiro ou Falso, posicionados diante do painel de suas cabines.

Se a dupla que acertar o botão responder corretamente, avança para a próxima fase. Caso erre, será eliminada, simbolizando que não conseguiu prevenir a caspa, dando a vitória à equipe adversária. A cada vitória, a dupla recebe um jato refrescante, enquanto a dupla derrotada enfrenta uma chuva de caspa. Apenas cinco duplas seguirão para a etapa final.

Na fase decisiva, cada dupla terá uma dinâmica específica: um jogador será responsável por girar o volante que bombeia o líquido para dentro de um frasco, fazendo com que uma bolinha suba. O segundo jogador deverá avisar quando a bolinha estiver pronta para ser capturada. Nesse momento, o primeiro jogador larga o volante, desce para pegar a bolinha e guardá-la na bolsa.

Após isso, ele precisa eliminar 20 caspas de uma cabeça gigante, colocá-las em um escudo e apertar o botão para encerrar a prova. A vitória será da dupla que completar a tarefa corretamente e bater no botão com exatamente 20 caspas no escudo.

Quem ganhou a Prova do Líder?

Diogo Almeida e Vilma ganharam a liderança da semana no BBB 25 após vencer Maike e Gabriel na última rodada. Diogo e Vilma estão imunes da formação do 2º paredão e cada um ganhou o prêmio de R$ 10 mil.

Na primeira fase, Vitória Strada e Mateus venceram Gracyanne Barbosa e Giovanna no primeiro duelo. Em seguida, Diogo Almeida e Vilma superaram Camilla e Thamires na segunda rodada. Maike e Gabriel derrotaram Eva e Renata na terceira disputa, enquanto Aline e Vinícius eliminaram Diego e Daniele Hypolito no quarto embate. Por fim, João Gabriel e João Pedro levaram a melhor contra Guilherme e Joselma na última rodada.

Já na segunda fase, a prova exigiu força, agilidade e, sobretudo, atenção. A dupla vencedora conquistou o título após erros das equipes de Aline e Vinícius, Vitória Strada e Mateus, e Maike e Gabriel, que acabaram desclassificadas. Eles concluíram a prova antes de João Gabriel e João Pedro, garantindo a vitória.

Quem ficou no VIP?

Edilberto e Raissa; João Gabriel e João Pedro e Maike e Gabriel.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

Quem ficou na Xepa?

O restante dos participantes está na Xepa.

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.