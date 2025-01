Quais são as principais perguntas sobre BBB 25? Veja o que os fãs têm pesquisado no Google

Desde a estreia do Big Brother Brasil 25, nesta segunda-feira, 13, Gracyanne Barbosa tem se destacado como a participante mais procurada no Google em todo o país.

A modelo de fisiculturismo superou todos os outros participantes do camarote, incluindo Vitória Strada, Diego Hypólito, Daniele Hypólito e Diogo Almeida, com uma diferença significativa nas buscas. Gracyanne, inclusive, teve mais do triplo de pesquisas que Vitória Strada, a segunda pessoa mais buscada.

Entre os temas mais pesquisados sobre Gracyanne, a alimentação tem gerado grande curiosidade. A consulta "gracyanne barbosa ovo" registrou um aumento impressionante de 2.200% nos últimos sete dias. Já a pergunta "quantos ovos Gracyanne Barbosa come por dia?" teve uma alta de 2.050%. Além disso, questões como “comer muito ovo faz mal?” e “quantas calorias tem um ovo?” também se destacaram nas pesquisas relacionadas ao ovo.

Em termos gerais, o ovo cozido foi o tipo mais buscado pelos brasileiros, superando as versões mexida e frita, e também figurou entre os dez itens mais procurados na consulta “quantas proteínas tem…” no Brasil nos últimos 12 meses.

A crescente busca por alimentos com proteína também gerou destaque. Termos como “cerveja com proteína”, “alimentos com proteína” e “leite com proteína” se destacaram nas últimas semanas, com "cerveja com proteína" apresentando um aumento de 1.050% no período.

As perguntas mais frequentes sobre ovos no Brasil incluem: “quantos ovos comer por dia?”, “ovo aumenta o colesterol?” e “quem tem colesterol alto pode comer ovo?”. O interesse sobre a proteína dos alimentos segue em alta, com várias pesquisas sobre a quantidade de proteína presente em ovos, frango, banana e outros itens.

Ovo: perguntas com maior crescimento no Brasil nos últimos sete dias

Quantos ovos Gracyanne Barbosa come por dia? +2.050%

Comer muito ovo faz mal? +90%

Quem tem colesterol alto pode comer ovo? +60%

Pode comer ovo quando faz tatuagem? +60%

Ovo aumenta o colesterol? +50%

Ovo: perguntas mais buscadas no Brasil nos últimos 12 meses

Quantas calorias tem um ovo? Quanto tempo para cozinhar um ovo? Cachorro pode comer ovo? Como fazer ovo cozido? Ovo é remoso? Quantos ovos comer por dia? Quantas calorias tem um ovo cozido? Quantas gramas de proteína tem um ovo? Ovo é proteína? Quantas calorias tem um pão com ovo?

“quantas proteínas tem…”: termos mais buscados no Brasil nos últimos 12 meses

Quantas proteínas tem um ovo cozido? Quantas proteínas tem 100g de frango? Quantas proteínas tem uma banana? Quantas proteínas tem um ovo frito? Quantas proteínas tem um ovo mexido? Quantas proteínas tem um scoop de whey? Quantas proteínas tem 100g de carne vermelha? Quantas proteínas tem um ovo de codorna? Quantas proteínas tem 100g de feijão? Quantas proteínas tem um copo de leite?

“... com proteína”: termos mais buscados no Brasil nos últimos sete dias

Cerveja com proteína Alimentos com proteína Leite com proteína Iogurte com proteína Receitas com proteína de soja Frutas com proteína Café da manhã com proteína Legumes com proteína Vegetais com proteína Farofa com proteína de soja