BBB 25: Guilherme vence Prova do Finalista; veja quem está no Paredão

Faltando pouco mais de um minuto para completar 12 de resistência, Guilherme venceu a Prova do Finalista do Big Brother Brasil 25 nesta sexta-feira, 18. Com o feito, ele entra oficialmente para a lista dos brothers que concorrem para o grande prêmio do reality. O vencedor será definido na noite da próxima terça-feira, 22.

Com a vitória de Guilherme, o último Paredão do programa será disputado entre João Pedro, Renata e Vitória.

Matéria em atualização