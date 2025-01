BBB 25: conheça as 3 duplas que ainda podem entrar na casa; saiba como votar

Após o anúncio das 11 duplas participantes do BBB 25, nesta sexta-feira, 10, o público conhece as três duplas que disputam a última vaga no reality show. E decisão de quem entra para a casa mais vigiada do Brasil será definida por meio de votação.

As três novas equipes, pipocas, foram anunciadas durante o programa do Mais Você. A votação será aberta para o público escolher qual delas ocupará a 12ª vaga da edição, da mesma forma como vota no BBB: pelo site do gshow. O resultado será revelado ao vivo na estreia do BBB, na próxima segunda-feira, 13 de janeiro.

Conheça as duplas que concorrem à última vaga no BBB 25

Cléber e Joseane

A mãe Joseane, de 41 anos, e o filho mais velho, Cléber, de 24, tentam conquistar o sonho de entrar no programa, que vem "desde a primeira edição", disseram no programa da Ana Maria Braga. Jose é técnica de enfermagem e começou a vida no interior da Bahia. Está desempregada há dois anos e se diz uma das principais fãs do BBB 25.

Ao ficar grávida de Cléber, hoje professsor de Geografia, partiu para Salvador para começar uma nova vida. “A gente é muito ligado. Jose Furacão é a tampa da minha panela”, disse Cléber em entrevista ao Gshow. “Fazemos tudo juntos, até sair para beber”, comentou Joseane.

Paula e Nicole

A mãe Paula, de 48 anos, é formada em jornalismo, mas trabalha em várias áreas: como assessora de governança na prefeitura de São José dos Campos, cidade interiorana de São Paulo, vende queijos que traz do estado e tem uma agência de viagem online também. Ela chega ao programa a pedido da filha, Nicole, de 28 anos, que mora em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ambas são muito parecidas e parceiras, são vaidosas, "ratas de academia" e gostam de passar um tempo em casa. Também são, as duas, solteiras.

“Todo mundo fala que parecemos irmãs. Ela ficava meio brava, mas agora se acostumou. Teve uma época que pararam de falar e achei estranho, mas voltei a fazer dieta, fiz meu botox e colágeno, pronto, voltaram a falar”, contou Paula ao gshow.

Ainda que parceiras, elas preferem morar separadas, porque a relação tende a se desgastar menos dessa forma.

Guilherme e Joselma

Depois de mães e filhos, chegou a ver das duplas mais improváveis. Guilherme e Joselma são sogra e genro, vindos de Olinda, Pernambuco. No programa Mais Você, disseram que se dão muito bem. Ela o trata como um filho.

A simpatia pelo marido da filha foi instantânea e a cumplicidade e o respeito entre eles vêm desde que se conheceram. “Eu digo que com a filha dela foi amor à primeira vista, mas, com Joselma, foi conexão à primeira vista. Acho que ela sabe mais coisas da minha vida que qualquer amigo meu”, conta Guilherme sobre a escolha da dupla para o BBB.