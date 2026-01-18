Novo vídeo mostra como joias da coroa foram roubadas do Louvre; assista

A emissora francesa TF1 exibiu imagens inéditas das câmeras de segurança do Museu do Louvre que registram o roubo das joias da Coroa, ocorrido em 19 de outubro de 2025, em Paris.

O Louvre é o museu mais visitado do mundo e reúne mais de 33 mil obras em seu acervo, entre antiguidades, esculturas e pinturas. O espaço é internacionalmente conhecido por abrigar a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci.

O vídeo mostra um dos assaltantes mascarado, vestido de preto e com um colete amarelo, diante de uma vitrine da galeria de Apolo, onde as peças estavam expostas. Ele usa uma miniserra elétrica em parte da estrutura e dá golpes no vidro na tentativa de quebrá-lo.

En exclusivité, les images des braqueurs captées par les caméras de vidéosurveillance du musée. Le reportage est à retrouver en intégralité ce soir à 18h40 sur @TF1 et en replay sur @tf1plus. pic.twitter.com/EpHWFtcRjN — Sept à Huit (@7a8) January 18, 2026

O crime aconteceu à luz do dia, cerca de 30 minutos após a abertura do museu. Quatro homens acessaram o local por um elevador de carga, quebrando uma janela. Toda a ação durou sete minutos.

Entre os itens levados estavam joias que pertenceram à imperatriz Maria Luísa, esposa de Napoleão Bonaparte, além de peças de Hortênsia, rainha da Holanda, e de Maria Amélia, última rainha da França. O valor estimado do acervo roubado varia entre 88 milhões de euros (R$ 547 milhões) e US$ 102 milhões (R$ 549 milhões).

Na fuga, feita de moto, os criminosos deixaram cair a coroa da imperatriz Eugênia, que foi encontrada danificada. Em 25 de outubro, duas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no roubo. Quase uma semana depois, outras cinco detenções foram realizadas, mas as joias ainda não foram recuperadas.

Segundo a investigação, o grupo cometeu erros básicos durante o roubo, abandonando ferramentas, uma luva e outros objetos no local.

Documentos obtidos pelo grupo CheckNews também apontam falhas graves de segurança no Louvre, incluindo sistemas desatualizados e senhas fracas. Um dos relatórios indica que a senha de acesso ao sistema de vigilância por vídeo do museu era simplesmente "Louvre".