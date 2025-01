BBB 25: público decidirá última dupla em votação

Após o anúncio das 11 duplas participantes do BBB 25 ao longo desta quinta-feira,9, a temporada ainda reserva mais uma surpresa: a última vaga será decidida pelo público.

Nesta sexta-feira, 10, no programa Mais Você, Ana Maria Braga apresentará as três novas duplas candidatas à última vaga do reality.

A votação será aberta para o público escolher qual delas ocupará a 12ª vaga da edição. O resultado será revelado ao vivo na estreia do BBB, na próxima segunda-feira, 13 de janeiro.

O programa, comandado por Tadeu Schmidt, é produzido por Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, com direção-geral de Angélica Campos e supervisão de gênero por Rodrigo Dourado.

Quem são os novos participantes do BBB 25?

CAMAROTES

Diego e Daniele Hypolito (irmãos)

Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez. Por influência da irmã mais velha, a família se mudou para o Rio de Janeiro, onde Daniele conseguiu um contrato com um grande clube de ginástica. "A gente se conhece muito. O que eu mais gosto é que nós somos mais que irmãos, somos amigos. Ela sempre foi a pessoa que esteve ao meu lado, em todos os momentos. As nossas vitórias sempre foram dos dois, independentemente de ser uma medalha olímpica. Não tinha como vir para o BBB com outra pessoa que não fosse a minha irmã", afirma Diego.

Gracyanne Barbosa e Giovanna (irmãs)

As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais. Em especial Gracyanne, que segue um estilo de vida regrado, com exercícios e dietas intensos. "A Giovanna é extremamente amável, carismática, faz amizade fácil e, como eu, adora dançar. Além de ser minha irmã mais nova, ela é a pessoa que eu trouxe para morar comigo quando tinha dez anos, para conquistar seus sonhos. Eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou, de tudo que já realizou. Tenho certeza de que ela vai agarrar e se jogar com tudo em mais essa oportunidade”, afirma Gracyanne sobre ter escolhido a irmã como sua dupla.

Diogo Almeida e Vilma (mãe e filho)

O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Natural de Aracaju, em Sergipe, e moradora do Rio de Janeiro, Vilma, de 68 anos, chegou a iniciar uma inscrição com o marido para participar da edição do reality deste ano. Mas, agora, percebe que não poderia ter entrado no game com outra pessoa que não fosse Diogo. Juntos, os dois gostam de descobrir novas histórias. "Um é companheiro do outro, um protege o outro. Somos amigos. A dupla ideal," comenta Vilma. “Não tem pessoa melhor para estar comigo nesse momento. Ela merece viver isso, e essa é também a realização de um sonho dela", completa Diogo.

Vitoria Strada e Mateus (amigos)

Os amigos Vitória Strada e Mateus brincam que têm uma sintonia tão forte que chegam a parecer um casal. Ela é atriz, tem 28 anos e é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é arquiteto, tem 28 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos dez anos. Os dois se consideram irmãos, e se tornaram inseparáveis quando Vitória se mudou para a capital carioca para protagonizar novelas. “Quando tudo está ruim, conseguimos rir um do outro, o que deixa tudo mais leve”, conta Mateus sobre a relação com a amiga. “Eu escolhi o Mateus para participar do BBB porque ele sempre me coloca para cima quando eu não estou legal. Mesmo quando estamos em uma situação ruim, a gente leva com leveza. Temos o humor muito parecido”, justifica Vitória sobre a escolha de Mateus como sua dupla.

PIPOCAS

Gabriel e Maike (amigos)

Gabriel e Maike são amigos, têm 30 anos de idade e moram na cidade de São Paulo. Gabriel é modelo e promotor de eventos e está namorando, enquanto Maike, solteiro, trabalha como representante comercial. Os dois se conheceram aos 13 anos, quando nadavam juntos e competiam pelo mesmo clube. Contam que o esporte os uniu e, desde então, não se largaram mais. Foi de Maike a ideia de os dois entrarem como dupla no BBB: “Desde o início, pensei que seria muito divertido”.

Arleane e Marcelo (casal)

Arleane tem 34 anos e é formada em Estética e Cosmética. Atua como influenciadora em Manaus, no Amazonas, onde mora com o marido Marcelo, de 38 anos, servidor público que atua como engenheiro da segurança do trabalho. Casados há 11 anos, os dois se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Uma semana depois já estavam juntos e nunca mais se desgrudaram. “Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem. A gente dorme e acorda junto, come junto, toma banho junto. Nossa vida se resume a estar junto”, justifica Marcelo sobre a decisão de se inscreverem como dupla para o BBB 25.

Eva e Renata (amigas)

va, de 31 anos, e Renata, de 32, são naturais de Fortaleza, no Ceará, e estão solteiras. As duas se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e a amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida. Chegaram a morar na mesma casa durante a pandemia. Dizem encontrar o equilíbrio quando uma está em companhia da outra: Renata é mais estourada, enquanto Eva é mais calma e sensível. Contam que não guardam mágoas nem ciúmes entre si. “É uma amizade com vínculo de família”, destaca Renata. “Não tem como viver o BBB com outra pessoa”, declara Eva.

João Gabriel e João Pedro (irmãos)

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas. Eles trabalham como salva-vidas de rodeio e, nas redes sociais, compartilham o dia a dia da vida no interior. Contam que já tentaram diversas profissões como dupla, até mesmo a de cantores, mas que não tinham talento para nenhuma delas. “Minha maior alegria é quando estou com minha família. Nós dois somos muito parecidos, é um pelo outro, e nossa conexão é forte demais”, afirma João Gabriel sobre não terem pensado duas vezes ao se inscreverem em dupla para o ‘BBB 25’.

Aline e Vinícius (amigos)

Os baianos Vinícius, de 28 anos, e Aline, de 32, são amigos e estão solteiros. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador. Desde então, nunca mais se afastaram. O encontro, para eles, foi de almas. Tendo passado por alguns desafios juntos, entrar no BBB em dupla é uma experiência nova para o laço de amizade que construíram. A ideia da inscrição foi de Vinícius, e os dois não pretendem deixar de lado o vínculo: “Só poderia ser a Aline comigo no BBB. A gente não se conheceu, se encontrou, e vai ser assim até o fim das nossas vidas. Já combinamos: quem tiver oportunidades no jogo primeiro, puxa o outro”, destaca.

Camila e Thamiris (irmãs)

As cariocas Thamiris, de 33 anos, e Camilla, de 34, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar. Quando mais novas, não se enxergavam como amigas, mas sempre cuidaram uma da outra. Com a maturidade, a relação se transformou e, hoje, elas cultivam uma forte parceria. É recíproca a relação de empoderamento entre as duas. Apesar de não morarem juntas, se falam todos os dias e compram a briga uma da outra sempre que preciso. “Eu decidi entrar no BBB com a Camilla porque não existe outra pessoa que me ature; eu sei que sou um pouco difícil”, declara Thamiris, entre risos.

Edilberto e Raissa (pai e filha)

Os mineiros Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19, são pai e filha. Trabalham como artistas circenses no negócio da família. A caravana viaja por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, está em lugares diferentes. A dupla revela ter uma conexão fora do comum e conta que são iguais no temperamento. Para o pai, o ‘Big Brother’ é um sonho de longa data. Animado para a competição, ele explica o motivo de ter escolhido a Raissa como dupla para o BBB: “Minha filha é minha versão feminina, e eu me acho muito competente para entrar e ganhar o programa. Imagina isso vezes dois”.

Temporada cheia de mudanças

Após mais de duas décadas no ar, o Big Brother Brasil retorna em 2025, pela primeira vez sem a liderança de Boninho na direção-geral.

O reality estreia com um formato inédito: participantes competindo em duplas, em um desafio que promete testar não apenas a estratégia, mas também os laços pessoais e familiares.

Entre os competidores, os vínculos afetivos serão postos à prova. Pais e filhos, casais, irmãos e até sogras e genros podem estar entre as combinações que irão compor o elenco. A grande questão para o público será se essas relações prévias sobreviverão às pressões do confinamento e às disputas por liderança, imunidade e a permanência na casa.

Duplas, Pipocas e Camarotes: o que esperar da dinâmica de 2025?

O modelo que combina participantes anônimos (Pipocas) e famosos (Camarotes) será mantido, mas com uma regra clara: todos precisarão entrar na competição ao lado de alguém importante em suas vidas.

As dinâmicas já conhecidas, como Big Fone, Prova do Líder, Anjo e VIP e Xepa, seguem confirmadas, mas com ajustes para aumentar a interação do público em tempo real.

Conforme antecipado por Juliette, vencedora do BBB 21, o Castigo do Monstro ganhará uma releitura baseada em momentos icônicos da história do programa. O Poder Curinga, introduzido nas últimas edições, também terá peso estratégico maior, e o público poderá interferir mais diretamente em momentos decisivos do jogo.

Decoração homenageia 60 anos da Globo e gera expectativas

A temática da casa será uma celebração aos 60 anos da TV Globo, com espaços decorados em homenagem a tramas e produções históricas da emissora. Um dos quartos terá inspiração de época, enquanto o Quarto do Líder será renovado, incluindo um sofá exclusivo e outras surpresas.

Ex-participantes como Sabrina Sato e Fani Pacheco já levantaram a curiosidade do público. Sabrina revelou que a casa terá um espaço “fantástico”, enquanto Tadeu Schmidt garantiu que a produção caprichou nos detalhes do design.

O confessionário também terá uma homenagem especial aos bastidores da Globo, como adiantou o influenciador Pitel.