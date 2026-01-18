Ajax anuncia filho de lenda do futebol como diretor técnico

O Ajax anunciou a contratação de Jordi Cruyff como novo diretor técnico do clube. O início marcado para 1º de fevereiro. “Nosso novo diretor técnico: Jordi Cruyff!”, publicou o clube holandês no X, acompanhado de uma foto do treinador, nascido em Amsterdã.

Filho do lendário Johan Cruyff — maior nome da história do futebol holandês e figura central na era de ouro do Ajax, que conquistou três Copas dos Campeões da Europa consecutivas no início dos anos 1970 —, Jordi integrou as categorias de base do clube, embora nunca tenha estreado pela equipe principal. Em outra publicação, o Ajax relembrou a infância do novo dirigente nas canteiras com uma foto antiga.

A carreira de Jordi como jogador se desenvolveu principalmente na Espanha, com passagens por vários clubes, incluindo o Barcelona, onde seu pai também fez história. “De volta à minha cidade natal com um grande senso de responsabilidade e imenso orgulho”, escreveu no X.

Jordi Cruijff = 🤍♥️🤍 — AFC Ajax (@AFCAjax) January 17, 2026

“É realmente especial estar aqui e assinar meu contrato no estádio que leva o nome do meu pai, pelo clube que foi tão importante para mim desde jovem”, afirmou em comunicado divulgado pelo Ajax. Em vídeo publicado para marcar o anúncio, ele declarou estar animado para começar a trabalhar: “Quero fazer meu pai orgulhoso”.

Momento turbulento

Jordi Cruyff assume o posto deixado por John Heitinga, demitido em novembro, em meio aos maus resultados recentes do Ajax, tradicional dominador do futebol holandês.

O clube não vence o campeonato nacional desde 2022 e, com pouco mais da metade da temporada disputada, está 18 pontos atrás do líder PSV Eindhoven. No sábado, empatou com o Go Ahead Eagles, poucos dias após sofrer uma goleada de 6 a 0 para o AZ Alkmaar na Copa da Holanda.

Na Liga dos Campeões, o cenário também é desfavorável: o Ajax soma apenas três pontos e ocupa a 34ª posição entre as 36 equipes participantes.