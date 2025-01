BBB 25 anos: reality show transformou a tv brasileira na maior vitrine de marcas do país

*Por Kelly Pinheiro

Neste ano, o Big Brother Brasil alcança um marco histórico: 25 temporadas transformando não apenas o entretenimento, mas revolucionando a maneira como as marcas se conectam com o público brasileiro. O poder desta plataforma se reflete nos números impressionantes desta edição comemorativa: R$ 650 milhões em faturamento publicitário previsto e 19 marcas confirmadas, incluindo 16 cotas de patrocínio – recorde na história do programa.

A celebração das “bodas de prata” começou com as chamadas trazendo participantes icônicos de diferentes temporadas e, mais recentemente, a estreia de "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada" em 07 de janeiro, uma série em quatro episódios que resgata momentos desta jornada. E enquanto o público aguarda ansiosamente o anúncio dos participantes desta edição histórica, as grandes marcas já garantiram seu espaço neste espetáculo multiplataforma.

O poder de atração do BBB sobre os anunciantes se evidencia na fidelidade dos patrocinadores. Dos 16 confirmados, 12 são veteranos que renovam sua participação: Mercado Livre, iFood, Stone, Rexona, Amstel, Downy, Seara, McDonald's, Ademicon, Cif, Chevrolet e Pantene. Três marcas – Electrolux, Kwai e Sazon – promoveram um upgrade significativo, passando de ações pontuais para patrocínio completo. A estreante BetNacional completa o time principal, enquanto MRV, Nestlé e Delícia apostam em ações especiais de conteúdo.

O sucesso desta fórmula se comprova pelos resultados. Pesquisas recentes da PINION - DADOS & SERVIÇOS revelam que o programa não apenas gera visibilidade, mas constrói conexões duradouras: 89% do público considera as marcas participantes credíveis, e 88% enxergam uma combinação natural entre elas e o BBB. Este alto índice de aprovação se traduz em resultados práticos, com 83% dos espectadores manifestando interesse em adquirir produtos que aparecem no programa.

A inovação constante nas ativações é outro diferencial. O iFood, por exemplo, revolucionou as entregas com seus drones, unindo espetáculo, tecnologia e sustentabilidade. Já o Mercado Livre transformou o guarda-roupa dos participantes em uma vitrine dinâmica de moda. O McDonald's criou experiências gastronômicas que ultrapassaram as telas, gerando picos de vendas impressionantes nos dias seguintes às suas festas temáticas.

O fenômeno multiplataforma

O BBB transcende a televisão tradicional, criando um ecossistema de comunicação integrada. Com uma audiência de 130,5 milhões de pessoas na TV Globo, o programa também domina o ambiente digital. A edição de 2024 quebrou recordes no Globoplay durante o primeiro trimestre, enquanto o Gshow registrou um salto de 105% na média de usuários diários. Nas redes sociais, o impacto é igualmente expressivo: mais de 2 bilhões de interações nos perfis oficiais e 19 milhões de repercussões espontâneas.

Este alcance multiplataforma oferece às marcas uma exposição única: 78% dos espectadores manifestam interesse em consumir produtos durante ou após as ações especiais, como festas temáticas. Mais impressionante ainda é a capacidade de reter a atenção do público durante os intervalos comerciais, com índices de engajamento 267% superiores em comparação a outras programações.

Uma nova era do marketing

Para a edição de bodas de prata, que estreia em 13 de janeiro, a expectativa é de uma revolução ainda maior na maneira como negócios e entretenimento se relacionam. Com uma nota média 9 entre o público e 93% de aprovação para as marcas participantes, o BBB consolida sua posição não apenas como produto comercial, mas como um laboratório de inovação em marketing e engajamento.

O sucesso desta plataforma reside justamente em sua capacidade de evolução constante. A cada temporada, novas fronteiras são ultrapassadas na integração entre conteúdo e publicidade, sempre mantendo a autenticidade que cativa o público. As marcas não são apenas patrocinadoras; são cocriadoras de momentos memoráveis que entram para a história do entretenimento brasileiro.

A edição de 25 anos promete elevar ainda mais este patamar. Em uma era onde a atenção do expectador é cada vez mais disputada, o BBB prova que é possível criar conexões genuínas entre produtos e consumidores, transformando publicidade em entretenimento e entretenimento em resultados. É a consolidação de um modelo que não apenas sobreviveu às transformações das últimas décadas, mas que continua ditando tendências e revolucionando a maneira como marcas se comunicam com o público brasileiro.

*Kelly Pinheiro é jornalista e especialista em marketing e posicionamento de marcas. Fundadora e CEO da Mclair Comunicação.

