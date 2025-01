BBB 25: Big Fone anulado; entenda infração de Maike e Gabriel

O BBB 25 surpreendeu os telespectadores e os participantes neste sábado, 25, com uma reviravolta inesperada. O aguardado toque do Big Fone foi anulado após Maike, um dos brothers, infringir as regras do programa enquanto cumpria o "Castigo do Monstro".

O erro de Maike

Maike estava encarregado de cuidar da boneca Maria Eugênia, como parte do castigo, mas ao ouvir o Big Fone tocar, largou a boneca e correu para atender o aparelho. A atitude foi considerada uma infração, já que ele abandonou o castigo, quebrando as regras do jogo. Como consequência, perdeu 500 estalecas, e tanto ele quanto Gabriel perderam a imunidade ao próximo paredão.

Expulsão de Maike?

Nas redes sociais, uma parte do público apontou outra possível infração de Maike, dizendo que o encontrão dele na sister Eva Pacheco, quando ele atendeu o big fone, deve ser punido com expulsão. Nas imagens, depois que o brother atende o telefone, ele caminha para trás e esbarra em Eva de forma brusca.

🚨EXPULSÃO? E esse empurrão do Maike na Eva do absoluto nada!? 👀#BBB25 pic.twitter.com/MzRUKQIn82 — Dieguinho (@diegoschueng) January 26, 2025

Impactos na dinâmica do jogo

Com Maike e Gabriel expostos ao paredão, as estratégias dos participantes sofreram um abalo significativo. Além disso, Dani e Diego, que estavam na mira, foram tirados da berlinda, o que adicionou ainda mais tensão à casa.

O que vem por aí

Neste domingo, os brothers enfrentarão uma nova dinâmica ao vivo, prometendo sacudir ainda mais o jogo. As reviravoltas estão movimentando não só os ânimos dos confinados, mas também as torcidas do lado de fora, que já especulam como os acontecimentos impactarão os próximos dias.