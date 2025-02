BBB 25: áudio vazado da produção ironiza Daniele Hypolito durante quebra-cabeça e gera polêmica

Daniele Hypolito foi vetada da Festa do Líder por João Gabriel e, como consequência, precisou ficar presa no quarto "Barrado no Baile". A condição para sair do quarto era a montagem correta de um quebra-cabeças de 300 peças.

O áudio vazado

Espectadores que acompanhavam Daniele ao vivo pelo Globoplay notaram o vazamento de um áudio que ironizava a situação, por volta das 5h da manhã. No áudio, um homem diz: "Pode apagar a luz que ela não vai conseguir montar esse bagulho aí. Pode apagar a luz e botar ela para dormir. Ela não vai conseguir montar."

Vazou áudio da Produção: "Pode apagar a luz que ela não vai conseguir montar esse bagulho aí. Pode apagar a luz e botar ela pra dormir. Ela não vai conseguir montar." #BBB25 pic.twitter.com/lTzaCoyoFY — Dantas (@Dantinhas) February 13, 2025

Frustração e consequências

Daniele, de fato, não conseguiu concluir a etapa e só saiu do "castigo" por volta das 6h da manhã desta quinta-feira (13), visivelmente frustrada. A situação gerou comentários e debates nas redes sociais, com muitos questionando a postura da produção do programa. A Globo não se manifestou sobre o incidente.

