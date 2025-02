BBB 25: quem ganhou a Prova do Líder? João Gabriel vence a quarta disputa

Nesta quinta-feira, 06 de fevereiro, os brothers da casa mais vigiada do Brasil participaram da quarta Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB).

Após a eliminação de Giovanna e a ida de Gracyanne Lacerda ao Quarto Secreto, os participantes enfrentaram a primeira Prova do Líder individual no BBB 25, com foco total no poder máximo do jogo.

A dinâmica da prova consistiu em escolher dois sanduíches entre as opções oferecidas pelo patrocinador e lançá-los em um alvo com pontuações variadas.

O participante que acumulasse a maior pontuação levava a liderança da semana.

Quem ganhou a Prova do Líder?

João Gabriel se consagrou líder pela primeira vez no BBB 25, nesta quinta-feira, 6, ao vencer a quarta Prova do Líder, que marcou a estreia das disputas individuais nesta temporada. Com habilidade na mira, ele superou Guilherme em uma rodada de desempate e garantiu a vitória.

Além de assegurar o Apê do Líder e a imunidade da semana, João faturou R$ 10 mil e terá a honra de comandar a primeira Festa do Líder desta edição.

A agenda da semana inclui momentos decisivos: na sexta-feira, 7, o Líder indicará cinco pessoas Na Mira. No sábado, 8, a Prova do Anjo será autoimune, e no domingo, 9, acontecerá a formação de um Paredão triplo. O resultado da eliminação será revelado na terça-feira, 11.

Quem ficou no VIP?

No VIP, além do Líder João Gabriel, ficam também: João Pedro, Maike, Gabriel, Delma e Gracyanne Barbosa — pela dinâmica do Quarto Secreto.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

Quem ficou na Xepa?

O restante dos participantes está na Xepa.

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.