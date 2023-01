BBB 23: Após saída da Americanas, Mercado Livre fecha com a Globo e se torna patrocinador master

Logo após o anúncio da saída da Americanas (AMER3) como maior patrocinadora do Big Brother Brasil 2023, pelo rombo de R$ 20 bi encontrado no balanço financeiro na última quarta-feira, 11, o Mercado Livre apareceu no espaço para ocupar a cota deixada pela varejista.

Agora, a empresa argentina é patrocinadora master do reality. O contrato inclui participação em provas e atividades rotineiras do programa, como festas e ativações pontuais. Mais detalhes sobre o escopo da parceria serão divulgados nos próximos dias.

“O Mercado Livre já entra na casa de milhões de brasileiros todos os dias, levando pacotes que carregam necessidades, desejos e até mesmo sonhos. Estamos muito entusiasmados com a possibilidade de entrar agora também na casa mais vigiada do Brasil, a casa do BBB. Identificamos neste projeto um grande potencial de amplificar nosso propósito de democratizar o comércio, levando uma experiência de excelência em e-commerce a todo o Brasil”, comenta Cesar Hiraoka, diretor de Marketing do Mercado Livre.

“Será uma grande oportunidade de potencializar as conexões com o público consumidor e empreendedores de todo o país, comunicando benefícios e vantagens de todo nosso ecossistema”, complementa o executivo.

A Cota deixada pela Americanas ultrapassava os R$ 105 milhões

A Americanas era a principal patrocinadora do BBB 23 e tinha assumido a cota mais cara, com custo de mais de R$ 105 milhões. Agora, o reality conta com seu espaço mais valioso repassado ao Mercado Livre, um dos concorrentes diretos da varejista.

Em nota, a Americanas declarou que está focada na gestão do negócio. "A Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A TV Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A."

Que dia estreia BBB 23?

O BBB 23 estreia oficialmente na segunda-feira, 16, depois da novela Travessia, na TV Globo.

Qual o valor do prêmio do BBB 23?

Com os patrocinadores milionários, a expectativa é que o prêmio pago para o vencedor do reality aumente na edição deste ano. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o valor deve aumentar ao longo da temporada. Nos anos anteriores, o prêmio do BBB foi de R$ 1,5 milhão sem reajustes.

