Quem sai do BBB 23 amanhã? Enquetes apontam eliminação de participante do Quarto Deserto

O Big Brother Brasil 23 entrou no modo turbo nessa reta final e o 14º paredão da edição foi formado nesta terça-feira, 12. O embate será entre Aline, Amanda e Cezar Black. O compilado de pesquisas online Votalhada indica que Aline deve ser a eliminada na quinta-feira.

Quem sai do BBB 23 hoje? Veja a pesquisa atualizada com as parciais desta quinta-feira

Vale ressaltar que na pesquisa do último paredão, Bruna aparecia como a eliminada da semana, mas quem saiu foi o médico Fred Nicácio. A diferença foi de 4% e confirmou a tendência de virada observada durante a terça-feira.

É possível que a união da torcida do quarto deserto, principalmente da Amanda, mantenha Aline na casa e elimine Cezar Black em uma virada parecida com o que ocorreu nos últimos paredões. Porém, como Cezar ganhou força durante o programa, a união de torcidas do Fundo do Mar pode favorecer o brother, além do fato de Aline ser considerada planta por boa parte do público que acompanha o programa.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã desta quarta-feira, 12, pelo horário de Brasília:

Quem vai ser eliminado do BBB 23?

Sites: Aline 44,61 % x Amanda 12,42% x Cezar 42,97%

% x Amanda 12,42% x 42,97% Twitter: Aline 52,58% x Amanda 14,93% x Cezar 32,49%

x Amanda 14,93% x 32,49% YouTube: Aline 58,44% x Amanda 15,34% x Cezar 26,22%

x Amanda 15,34% x 26,22% Telegram: Aline 47,30% x Amanda 31,63% x Cezar 21,08%

x Amanda 31,63% x Cezar 21,08% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Aline 50,61% x Amanda 14,14% x Cezar 35,24%