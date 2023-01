BBB 23: Mc Guimê é convidado a participar do reality, diz portal

Pouco a pouco os participantes do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) começam a ser revelados. Na próxima semana, a TV Globo anunciará oficialmente quem entra na casa mais observada do Brasil. Mas nomes famosos já foram "vazados", como é o caso de MC Guimê.

A informação é da coluna do Fefito, no UOL Splash. De acordo com o portal, a notícia foi adiantada por Gabriel Perline. O rapper e funkeiro participou, em abril do ano passado, do "The Masked Singer". Pouco depois, reatou seu casamento com a cantora Lexa.

Quem é MC Guimê?

Guilherme Aparecido Dantas, conhecido como MC Guimê, de 30 anos, é um rapper brasileiro que ficou famoso após a Copa do Mundo de 2014. Autor das músicas "País do Futebol", "Tá Patrão" e "Na Pista eu Arraso", o artista é um dos maiores nomes do funk ostentação do Brasil na atualidade.

De origem humilde, Guimê trabalhou durante a adolescência para ajudar o pai a manter as contas de casa. Depois do sucesso em 2014, o artista passou a fazer uma série de shows. Sua música "País do Futebol" o fez conquistar o prêmio Hit Nacional. Em 2015, ele também se consagrou como melhor MC do ano pelo prêmio UOL Melhores do Ano.

Quem vai participar do BBB 23?

Por enquanto, não há nenhum participante confirmado, mas os brasileiros já especulam nas redes sociais quem serão os possíveis candidatos.

Nas últimas semanas, os artistas Lexa, Lucas Lucco, João Guilherme, Murilo Huff, Roberta Miranda, Cleo Pires, Bruna Griphao, Ingrid Silva, Fabiana Karla e Vitória Strada ficaram em alta como possíveis participantes. Também poderão ser chamados MC Guimê, Klebber Toledo, Sophia Abrahão, Paula Fernandes, Ricky Tavares e Pedro Novaes.

Uma vez convidados, os artistas não podem revelar ao público antes da emissora se participarão ou não do BBB. Existe, inclusive, uma multa de alto valor para a quebra de contrato de confidencialidade do BBB estabelecida pela Globo.

A divulgação oficial dos nomes deve acontecer alguns dias antes do início do reality, na semana dos dias 9 a 13 de janeiro.

O que muda na edição de 2023 do BBB?

A maior parte das informações do reality ainda não foi divulgada, mas algumas novidades já foram adiantadas pelo apresentador, Tadeu Schmidt. Haverá mudanças nos poderes do líder e nas dinâmicas dos jogos para conquista do ''anjo''.

A casa também recebe uma nova decoração, um novo confessionário e até mesmo novos quartos e cozinhas. "Sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro reformado, novo confessionário, tudo lindo, tudo maravilhoso", disse Tadeu no vídeo.

Qual é o valor do prêmio do Big Brother Brasil?

Nos anos anteriores, o prêmio do BBB era estimado em R$ 1,5 milhão. Neste ano, no entanto, o valor deve ser diferente. Um anúncio em vídeo feito por Tadeu Schmidt revelou que o prêmio final agora deixou de ser fixo e mudará ao longo da temporada.

Quem foi o último vencedor do BBB?

Na edição de 2022, o vencedor do Big Brother Brasil foi o ator Arthur Aguiar, que conquistou R$ 1,5 milhão somente no prêmio final.

