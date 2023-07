Barbie: quem é Ruth Handler, criadora da boneca e que aparece no filme?

Lançado na quinta-feira, 20, o filme “Barbie” tem dado o que falar por surpreender o público, conquistar críticas positivas e causado uma onda cor-de-rosa em vários lugares.

Por outro lado, algumas pessoas que assistiram ao longa estrelado por Margot Robbie podem ter ficado com dúvida: afinal, quem é Ruth?

A personalidade mencionada no filme é Ruth Handler, a criadora da boneca Barbie, que além do brinquedo, fundou foi uma das fundadoras da Mattel e atuou como presidente da empresa por quase 30 anos.

Quem foi Ruth Handler?

Ruth Marianna Handler nasceu em 4 de novembro de 1916, em Denver, Colorado, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais nova de imigrantes judeus-poloneses.

Ainda criança, Ruth teve seu primeiro contato com o mundo dos negócios como vendedora de vegetais da horta da família em uma barraquinha no bairro onde vivia. Pelo seus aprendizados no relacionamento com clientes e a vontade de aprender e criar, Ruth decidiu que queria empreender, apesar de não saber na época em que ramo atuar.

Origem da Mattel

Anos depois, Ruth se formou em economia e trabalhou como secretária de uma clínica odontológica. Em 1938, ela conheceu o engenheiro industrial Elliot Handler. Os dois se apaixonaram e logo se casaram.

Como também havia trabalhado como marceneiro, Elliot tinha prazer em criar objetos e, assim como sua esposa, desejava empreender. Assim, o casal fundou, em 1945, a Mattel Creations, uma pequena empresa que no início fabricava molduras para fotos.

No entanto, eles decidiram mudar o foco e investir na confecção de brinquedos de madeira, que rapidamente se tornaram populares entre as crianças. Conforme o negócio foi fazendo sucesso, Ruth e Elliot passaram a vender bonecos para determinados públicos, até que a empresária teve uma ideia que agitou o setor na época.

Como surgiu a Barbie?

A inspiração para a boneca Barbie veio da filha de Ruth e Elliot, Barbara Handler. Ao ver a filha brincando com bonecas de papel e imaginando-se em papéis adultos, a empresária se deu conta da oportunidade de oferecer às crianças uma boneca que estimulasse a imaginação e os sonhos delas para a vida adulta.

Naquela época, a maioria das bonecas disponíveis eram bebês ou crianças pequenas, ilustrando um imaginário de futuro limitado à maternidade.

Então, em 1959, a Mattel lançou oficialmente a boneca Barbie na American International Toy Fair, em Nova York. O produto foi batizado com o nome completo de Barbara Millicent Roberts. A boneca foi apresentada como uma adolescente com características de modelo e com apaixonada por moda. Por ter aparência elegante, representar o estilo de roupa do período e variedade de acessórios, muitas meninas desejaram ter uma Barbie.

Contudo, a boneca foi bastante por retratar um padrão de beleza irreal e estereotipado, um fator que se tornou um problema para a Mattel.

Apesar das controvérsias, Barbie tornou-se um fenômeno mundial e impactou a infância de muitas crianças. A partir disso, a Mattel investiu em uma linha de bonecas Barbie que, com o passar dos anos, apresentaria novidades como roupas, acessórios e ilustração de personalidade e comportamento do público.

Segundo Ruth, o sucesso da boneca não resultou apenas de estratégias de negócio, mas também pelo papel que a Barbie desempenhou no empoderamento das meninas. Para ela, a boneca transmitia a mensagem de que as crianças poderiam ser tudo o que quisessem, como professoras, médicas, astronautas, bailarinas e presidentes.

Anos depois, a Mattel decidiu reiventar a linha de bonecas Barbie, para incluir diferentes etnias, formatos de corpos, nacionalidades e profissões.

Ruth Handler morreu em 27 de abril de 2002, após complicações de uma cirurgia no cólon. No entanto, ela deixou um legado ao criar uma das maiores empresas de brinquedos do mundo, além de estimular as crianças a um novo jeito de brincar.