Casa da Barbie no JK: veja fotos, horário de funcionamento e ingressos

Próximo à estreia do filme Barbie, a boneca mais famosa do mundo abre as portas da sua casa no JK Iguatemi. Em parceria com a Mattel, o shopping inaugurou com exclusividade para o Brasil o projeto internacional “Barbie Dreamhouse Experience”.

De 13 de julho a 10 de setembro de 2023, será possível vivenciar a tendência Barbiecore, em uma experiência interativa, imersiva e instagramável.

Em uma área de 650 metros quadrados, os fãs terão a oportunidade de explorar a icônica mansão rosa da Barbie. Do glamoroso armário cheio de looks a cozinha dos sonhos, cada canto da Dreamhouse mostrará a essência da boneca mundialmente reconhecida.

"A Barbie convida a todos a serem tudo o que quiserem ser. Estamos entusiasmados em trazer a magia da Barbie Dreamhouse Experience para São Paulo, proporcionando uma experiência única que celebra a imaginação, a auto expressão e o empoderamento. Os visitantes vão estar imersos no mundo da Barbie, inspirando-os a abraçar a sua individualidade e perseguir os seus sonhos" diz Ángel Hidalgo, Diretor de Licenciamento da Mattel na América Latina.

O projeto chega na América Latina primeiramente em São Paulo, no JK Iguatemi, após seguirá para o Iguatemi Campinas (SP) e para o Shopping Praia de Belas (RS).

1 /5 (Geral_025)

2 /5 (Geral_036)

3 /5 (Geral_011)

4 /5 (Geral_014)

5/5 (Geral_010)

Horário de funcionamento da Casa da Barbie no Iguatemi JK

A Casa da Barbie funcionará de segunda a sexta das 14h às 21h. Sábados das 10h às 21h e domingos e feriados das 11h às 20h.

Valor do ingresso

A entrada inteira de segunda a quinta custa R$ 50. De sexta a domingo e feriados, R$ 70.

Já a meia entrada de segunda a quinta custa R$ 25. De sexta a domingo e feriados, R$ 35. Crianças de até 12 meses não pagam ingresso.

Até quando vai a casa da Barbie?

A Casa da Barbie foi inaugurada em 13 de julho e ficará até 10 de setembro de 2023 no Iguatemi JK.

Serviço:

Barbie Dreamhouse Experience

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, Piso 3

Data de lançamento: 13 de julho a 10 de setembro de 2023

Ingressos: Entrada inteira: de segunda a quinta: R$ 50. De sexta a domingo e feriados: R$ 70.

Meia entrada: de segunda a quinta: R$ 25. De sexta a domingo e feriados: R$ 35. Crianças de até 12 meses não pagam ingresso.

Horários de funcionamento: Segunda a sexta: 14h às 21h. Sábado: 10h às 21h. Domingo e feriados: 11h às 20h.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.